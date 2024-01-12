“كلاسيكو جديد” في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بالسعودية

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني موسم 2024 والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقد تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن حقق الفوز على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، وعلى الجانب الآخر فإن نادي برشلونة تمكن من الانتصار على أوساسونا بثنائية نظيفة وتأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان نهائي السوبر الإسباني في الموسم الماضي أيضا بين برشلونة و ريال مدريد، وانتهت المباراة بفوز نادي برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت نتيجة آخر كلاسيكو لصالح ريال مدريد بعد أن حقق الفوز على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف.