كلاسيكو الأرض.. موعد ديربي أسبانيا بين ريال مدريد برشلونة

آياتي خيري

من المعروف للجميع أن عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم بشكل عام وفي المملكة الأسبانية بشكل خاص ينتظرون كلاسيكو الأرض، مواجهة الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة بشكل قوي وبشغف كبير، باحثين عن موعد المباراة بشكل مستمر

متى يلعب كلاسيكو الليجا؟

وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية، عن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وبحسب تقرير نشرته شبكة “ESPN”العالمية، إن رابطة الليجا حددت الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة من يوم 26 أكتوبر لإقامة مباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

مواجهات الموسم الماضي

ومن المعروف للجميع أن فريق ريال مدريد تقابل مع نظيره برشلونة الموسم الماضي، 4 مرات سقط فيهما الملكي بجميع المسابقات.

ويتواجد ريال مدريد بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 18 نقطة بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة من 6 مباريات، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


