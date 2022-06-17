“كفاية تلكيك”.. ميدو يسخر من تصريحات علاء عبد العال عقب لقاء الأهلي وأيسترن كومباني

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الأربعاء من تحقيق فوز مهم للغاية على فريق ايسترن كومباني في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي كانت مؤجلة بسبب مشاركات الأهلي الأفريقية، حيث فاز الفريق الاحمر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الأهلي بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم ورحيل المدرب المخضرم بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء منذ أيام وتولي سامي قمصان قيادة الاهلي لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ومن جانبه علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي على تصريحات المدير الفني لنادي ايسترن كومباني علاء عبد العال عقب رفض الأخير التحدث في المؤتمر الخاص بالمباراة مؤكدًا أنه ليس في حالة مزاجية تسمح له بالحديث عن المباراة والفنيات، وكان الأهلي قد سجل أهداف المباراة عن طريق المهاجم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والهدف الثالث لأحمد عبد القادر ليشارك وليد سليمان كبديل ويسجل الهدف الرابع.

وكتب ميدو ساخرًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” أنا أسف والله أنا مش في المود والويك أند ده أنا مش هتكلم في الفنيات”.