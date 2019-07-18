كشف حساب المكسيكي خافيير أجيري مع منتخب مصر

خافيير أجيري ولد 1 ديسمبر عام 1958 في مدينة مكسيكو بالمكسيك ويبلغ من العمر 60 عام،خافيير أجيري أوناينديا لاعب كرة قدم مكسيكي معتزل،ومدرب كرة قدم حاليًا وهو يدرب منتخب مصر لكرة القدم،كان أغيري عضواً في المنتخب الوطني للمكسيك وأصبح مدرباً في مناسبتين منفصلتين، لكنه استقال بعد كأس العالم 2010،تولي تدريب منتخب مصر عام 2018 وكان سوف يظل لمدة أربع أعوام حتي 2022.

استقال المكسيكي خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر بعد الفضيحة والخروج من بطولة كأس أمم افريقيا على يد منتخب جنوب افريقيا في دور 16،ولم يقدم منتخب مصر الأداء المنتظر منه في البطولة تحت قيادة أجيري حتي في مبارايات دور المجموعات كان الفوز بنتائج قليلة جدا دون تقديم مستوي جيد في المباراة على الرغم من وجود البطولة على أرض مصر ولكن لم نقدم المستوي الجيد ولم نتقدم للادوار الاقصائية.

قام الاتحاد الكرة المصري بتعيين المكسيكي خافيير أجيري تدريب منتخب مصر في 1 أغسطس عام 2018 منتظرين تغيير مستوي المنتخب وتقديم الأفضل والحصول على البطولات والالقاب والعودة لتكرار انجاز حسن شحاته في الحصول على بطولة أمم افريقيا في عهد المعلم حصل عليها المنتخب لثلاث أعوام متتالية عام 2006_2008_2010 ولكن لم يكرر أحد انجاز حسن شحاته،وظل المكسيكي أجيري مدرب فني للمنتخب الوطني لمدة 339 يوم ولم يحصل المنتخب على أي شئ في هذه المدة ولم نحصل على أمم افريقيا.

وتم تعيين المكسيكي خافيير أجيري لمدة أربع أعوام من 2018 حتي عام 2022 بقيمة عقد 29 مليون جنية ولكن لم يكمل المكسيكي فترة التعيين لمنتخب مصر واستقال بعد الخروج من بطولة أمم افريقيا،حيث أدار 12 مباراة وفاز في 9 مبارايات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين وحصل على معدل نقاط ما يقرب من 2.33 من حصيلة ما قدمه المكسيكي مع منتخب مصر.