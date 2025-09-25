كريم بنزيما يفاجئ جماهير العميد ويحقق أمنية لوران بلان استعدادا لكلاسيكو النصر

فاجأ النجم الفرنسي كريم بنزيما جماهير نادي اتحاد جدة “العميد” مساء أمس الأربعاء، عندما شارك في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمباراة الكلاسيكو ضد فريق نادي النصر الذي يلعب بين صفوفه الدون كريستيانو رونالدو.

وتأتي مشاركة بنزيما في التدريبات الجماعية بعد الشفاء التام من إصابته التي لحقت به خلال إحدى الحصص التدريبية استعدادا لمباراة الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

والآن وبعد مشاركة النجم الفرنسي في تدريبات أمس الأربعاء، أصبح جاهزا للدخول في قائمة الفريق التي ستواجه النصر غدًا الجمعة، في كلاسيكو ينتظره الملايين من عشاق دوري روشن، لكن يبقى الرأي النهائي للمدرب الفرنسي لوران بلان.

وكان بلان قد أعرب عن رغبة بنزيما في اللحاق بمباراة مصيرية وهامة مثل كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر، كما أن بنزيما تألق في بداية الموسم مع رفاقه، وسجل 3 أهداف في مرمى الأخدود قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته عن أجواء المباريات طوال الفترة الماضية.

بنزيما جاهز لمواجهة النصر

أكد المدرب الفرنسي لوران بلان جاهزية مواطنه كريما بنزيما مهاجم الاتحاد لخوض مباراة النصر منذ أمس الأربعاء، والذي ظل غائبا منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الفتح.

جدير بالذكر أن مباراة اتحاد جدة وفريق النصر السعودي، ستنطلق غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.