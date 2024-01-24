كريم بنزيما يطلب مغادرة الاتحاد.. وشائعات حول رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية

نشرت العديد من الوكالات الإخبارية في الساعات الأخيرة خبرًا عن رغبة المهاجم الفرنسي “كريم بنزيما” في الرحيل المؤقت عن صفوف ناديه “الاتحاد” بطل الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك إثر معاناته من ضغوطات، وفور انتشار الخبر، تكاثرت الشائعات حول الكواليس وراء هذا القرار، وادعى البعض أن اللاعب الدولي يعزم على العودة إلى الملاعب الأوروبية، فما حقيقة هذه الشائعات؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

كريم بنزيمة لاعب نادي الاتحاد السعودي

المهاجم الفرنسي يرفض عرض الإعارة إلى فريق آخر سعودي

كشفت أحد المصادر المقربة من نادي الاتحاد إلى وكالة الأخبار “فرانس برس” أن اللاعب الذي أثارت أخباره جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، يرغب في مغادرة صفوف ناديه الاتحاد المتعاقد معه حتى 2026، بشكل مؤقت بسبب بعض الضغوط، كما رفض عرض النادي في الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، علاوة على ذلك فإن اللاعب قد حصل على فترة إجازة من ناديه لظروف خاصة لمدة 3 أيام في أواخر ديسمبر الماضي بعدما عطل حسابه الرسمي على إنستغرام، الأمر الذي أضاف بعض الغموض حول كواليس هذه الأحداث، وتسبب في انتشار الشائعات حول رغبة “كريم بنزيما” في العودة إلى الملاعب الأوروبية.

قبل نحو أسبوعين، تم إبلاغي أن كريم بنزيمة غير سعيد في الاتحاد وأنه اتخذ قرار الرحيل بالفعل، لكن احتراماً لرغبة المصدر الذي أبلغني بأن اللاعب لن يعود، اكتفيت بالتلميح لعدم إثارة البلبلة، وللحديث والكواليس بقية. pic.twitter.com/KdH7CpWfVM — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) January 14, 2024

تصاعد الخلافات بين الدولي بنزيما وناديه السعودي

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشائعات تم تداولها حول وجود خلافات بين اللاعب الدولي، وفريقه السعودي، وأن العلاقات على وشك الانهيار؛ فقد تغيب اللاعب عن تدريبات فريقه دون إذن عدة مرات، كما تم استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات قبل استئناف بطولة الدوري السعودي، وأضاف مصدرًا للوكالة الإخبارية أن بنزيما وصل جدة الخميس متأخرًا 17 يومًا، فقد كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير، والنادي غاضبًا جدًا مما حدث، بعد انقطاع الاتصال معه 10 أيام.

صحيفة ماركا 🗞️ بنزيمة تغيب عن تدريبات فريقه اتحاد جدة.. وقرار عقابي من مارسيلو جاياردو. 👀 pic.twitter.com/h87vRE13Nv — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024

إضافة إلى ذلك، واجه كريم بنزيما انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب افتقاره للحس التهديفي رغم تسجيله 12 هدفًا في 20 مباراة، ويمكن تفسير هذه الانتقادات بسبب خسارة فريقه لعدة مباريات في الدوري المحلي، وخروجه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري في مباراة أهدر فيها النجم الفرنسي ركلة جزاء، وربما يكون هذا سبب إغلاقه لحسابه على إنستغرام، والذي يتابعه 76 مليون شخص.

الصحف الأجنبية تدعي عزم الفرنسي على العودة إلى الملاعب الأوروبية

توالت أخبار الصحف الأجنبية حول عزم “كريم بنزيما” على مغادرة ناديه، والعودة إلى الملاعب الأوروبية؛ فقد ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن “تشيلسي” قد يكون مهتمًا بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 خلال سوق الانتقالات الحالية، كما أكدت صحيفة “ماركا” أن بنزيما يعتزم العودة إلى أوروبا، ولكن لن يكون ذلك في ريال مدريد، إذ أنه أغلق أبوابه سابقًا في وجه جميع اللاعبين الكبار بعد تركهم للفريق، والانضمام لنوادي أخرى.

وأخيرًا، فلا يوجد خبر مؤكد حول انعقاد صفقة لضم اللاعب “كريم بنزيما” لأحد نوادي أوروبا حتى الآن، كما لم يعلن الفريق السعودي خبر تخليه عنه بشكل رسمي.