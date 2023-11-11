كريم بنزيما يتوهج بعد رحيل نونو سانتو عن اتحاد جدة.. تقرير بالفيديو

شهدت مباراة اتحاد جدة أمام أبها توهج الدولي الفرنسي كريم بنزيما، حيث نجح في إحراز ثلاثة أهداف، ليقود الفريق لتحقيق الثلاث نقاط، بعدما انتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 4/2، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

وكانت مباراة أبها بالأمس أول مواجهة لاتحاد جدة بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما قامت إدارة العميد بإنهاء التعاقد معه، على خلفية النتائج السلبية التي لازمت الفريق تحت قيادته.

بنزيما يقدم عروض قوية بعد رحيل نونو سانتو

ترددت أنباء قوية خلال تواجد نونو سانتو على رأس القيادة الفنية للاتحاد عن وجود خلال قوي مع بنزيما، حيث كان المدرب البرتغالي يعامل الفرنسي معاملة سيئة، بعدما رفض في البداية منحة شارة قيادة الفريق.

وتأكدت هذه الأنباء بعد رحيل سانتو عن الاتحاد وتقديم بنزيما عروضًا قوية بالأمس أمام أبها، ليحصد بعد ذلك جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل “هاترك” قاد به العميد للخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للنتائج السلبية.

وخرج الدولي الفرنسي بتصريحات قوية ومثيرة عقب نهاية المباراة، بعدما وجه إليه المراسل التلفزيوني سؤالًا حول كيف كانت علاقته بالمدرب نونو سانتو، لتأتي الإجابة صادمة، حيث أكد له أن البرتغالي أصبح جزء من الماضي، ولابد من التركيز على المستقبل الآن.

تصريحات كريم بنزيما بعد مباراة أبها

قال بنزيما في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: “كان هدفنا في البداية هو تحقيق الفوز والعودة للانتصارات”.

وتابع: “أشكر الإدارة على الدعم في الظروف الصعبة التي مررنا بها”.

وأكمل الدولي الفرنسي تصريحاته: “سعيد بتسجيل هاتريك وصناعة هدف ومساعدة الفريق على الفوز اليوم”.

الجدير بالذكر أن كريم بنزيما أنتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما انتهاء تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.