كريم بنزيما: نخوض كل مباراة في بطولة كأس العالم للأندية على أنها نهائي

تحدث النجم الفرنسي المخضرم ولاعب نادي اتحاد جدة “كريم بنزيما” بعد تفوق فريقه في افتتاحية كأس العالم للأندية على نادي أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة والتأهل لمواجهة النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي.

فرحة كريم بنزيما بأحد الأهداف-المصدر: صحيفة مكة

وصرح بنزيما في أحد اللقاءات الصحفية حول مواجهة أوكلاند سيتي قائلًا: لقد كانت بدايتنا خلال تلك المواجهة رائعة للغاية، ونحن في غاية السعادة بسبب شغف تلك الجماهير، لأنهم دائما ما يقومون بدفعنا إلى الأمام.

وأجاب كريم بنزيما على أحد التساؤلات حول قدرة نادي اتحاد جدة السعودي في الوصول للمباراة النهائية قائلًا: بكل تأكيد فإننا لا نستطيع التأهل للمباراة النهائية بعد فوزنا في لقاء وحيد، بهذا فإننا نقوم بأخد كل لقاء في تلك البطولة على أنها مباراة نهائية.

ملخص مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية

تمكن اتحاد جدة من اكتساح نادي أوكلاند سيتي بنتيجة 3 أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتقدم النجم روماريو في النتيجة عند الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، ثم بعدها أضاف زميله في الفريق نكولو كانتي الهدف الثاني عند الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثالث للفريق عند الدقيقة 40، ليضرب الاتحاد موعدًا ناريًا أمام العملاق المصري “النادي الأهلي” في الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة ضد الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب الملك عبد الله ببريدة المواجهة القوية والتي تجمع ما بين فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

من تدريبات النمور اليوم استعداداً لمواجهة الاهلي المصري في المونديال ⚫️🟡#النمور_في_المونديال#TigersInCWC pic.twitter.com/UKRkLNRyr1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 13, 2023

ومن المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

وتبعًا للتقرير الصادر من القناة الإخبارية السعودية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قام بإسناد مهمة التحكيم على تلك المواجهة القوية بين الأهلي واتحاد جدة للفنزويلي جيسوس فالنزويلا.

يذكر أن نادي اتحاد جدة واجه من قبل النادي الأهلي المصري في مونديال كأس العالم عام 2005 باليابان، حيث تمكن العميد من الانتصار خلال تلك المواجهة بهدف نظيف.

ويتواجد النادي الأهلي المصري في تلك البطولة بصفته بطل القارة الأفريقية، بينما يشارك اتحاد جدة بعدما حسم لقب دوري روشن السعودي “الموسم الماضي”.

ويواجه الفريق الفائز من تلك المواجهة النارية بين اتحاد جدة والأهلي المصري نادي فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2023.

ويشارك العملاق المصري “النادي الأهلي” في تلك البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.