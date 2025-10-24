كريم بنزيما… أسطورة من ضواحي ليون إلى قمم المجد العالمي

من أزقة ليون إلى قمة كرة القدم الأوروبية والعالمية ينطلق كريم بنزيما في رحلة بدأت من جذور متواضعة لتتحول إلى أسطورة تجسد الحضور والإبداع داخل المستطيل الأخضر وكذلك خارجه ولد كريم بنزيما في التاسع عشر من ديسمبر عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين في مدينة ليون الفرنسية في قلب إحدى الضواحي نشأ في أسرة من أصول جزائرية فوالده هافيد بنزيما جاء من قرية تيقزيرت شمال الجزائر وأمه وحيدة جبّارة هي من ليون لكنها تعود جذورها إلى وهران الجزائرية نشأ كريم ضمن عدد كبير من الأشقاء في حي برون الذي أعطى الكثير من المواهب الرياضية ووجد نفسه محاطاً بالكرة منذ الصغر وهو لا يتجاوز الثامنة حين بدأ اللعب في نادي براون تيرايون ثم عبرت موهبته إلى أكاديمية نادي ليون.

خلال سنوات الصبا أظهر بنزيما ملامح المهاجم الشامل ليس فقط ضمن ميادين التسجيل بل في الدور المنظّم ضمن الفريق حاول دائماً أن يكون متعدداً الاستخدامات لا يختصر نفسه في مجرد انهاء الهجمات بل يسهم في البناء والتمرير والضغط والمناورة ما مهد له التحول إلى نجم متكامل.

حينما انتقل في صيف عام ألفين وتسعمئة وتسعة إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بدأ فصل جديد في مشواره فبعد أن قضى سنوات مهمة مع ناديه الأم ليون حقق خلالها ألقاباً محلية وأثبت جدارته جلبه ريال مدريد ليكون جزءاً من مشروع طموح. ومنذ وصوله إلى مدريد أصبح بنزيما رمزاً للوفاء والاحتراف إذ لعب مئات المباريات ومحرزاً مئات الأهداف ليحتل المرتبة الثانية في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي إذ سجل 354 هدفاً في 648 مباراة تقريباً.

في مدريد خاض بنزيما فترات من الإشادة المذهلة وكذلك فترات من الانتقاد والمساءلة الإعلامية فكان كثيراً ما يُنظر إليه على أنه يلعب في ظل نجوم آخرين ثم ظهر فعلياً كمهاجم أول بعد رحيل نجوم كبار فعلياً تمكن في موسم واحد أن يقدم أداء لا يُنسى ففي موسم ألفين وواحد وعشرين إلى ألفين وواحد وعشرين إذ انتقل دوره إلى المقدمة واستعاد اللمعة وبذل كل ما في وسعه ليقف على قمة الأداء.

كما أن بنزيما على الصعيد الدولي مثّل منتخب فرنسا للشباب ثم للمنتخب الأول حيث ظهر في مرحلة مبكرة ثم تعرض إلى مقاطعة أو قرار بعدم استدعائه نتيجة لظروف مختلفة لكنه عاد لاحقاً ليُثبت أن قدرته على العودة أقوى مما يعتقد الناس شارك مع منتخب بلاده في بطولات مهمة مثل ‎ UEFA ‎ Euro و‎ FIFA ‎ World ‎ Cup.

في مسيرته تُعدد الألقاب والجوائز فاز مع ريال مدريد بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وكذلك ألقاباً كثيرة في الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني وغيرها

في عام ألفين واثنين وعشرين توّج بجائزة الكرة الذهبية «‎Ballon d’Or‎» كأفضل لاعب في العالم بعد موسم استثنائي.

وفقا مصدر موقع “أخبار الملكة” فإن بنزيما عندما وصل إلى ريال مدريد وجد أن المهمة لن تكون سهلة بل ستتطلب العمل والانتظار والصبر وهو ما فعله بالفعل إذ ظل ينتظر دوره ويعمل بصمت حتى جاء وقته ليخطف الأنظار.

لكن مسيرة النجم لم تخلُ من التحديات فواجه انتقادات بسبب دوره داخل المنتخب الفرنسي كما تعرّض لقضايا خارج الملعب أثرت على حضوره الدولي ومعنوياته ومع ذلك أثبت أن الإرادة والاحتراف قادران على تجاوز الصعوبة.

في منتصف عام ألفين وعشرين بعد سنوات طويلة باللون الأبيض انتقل بنزيما إلى الدوري السعودي لينضم إلى نادي ‎ Al-Ittihad ‎ Jeddah حيث بدأ فصلاً جديداً في مشواره وكما في كل مرحلة اختار أن يكتب نفسه من جديد وكقائد للفريق وضع بصمته السعودية.

شخصياً يُعرف بنزيما بأنه مسلم ملتزم يعي أهمية العائلة والأصل والجذور ويحب دائماً أن يقدّم المثال داخل المجتمع فهو لم ينسَ أبداً أصوله الجزائرية كما لم ينسَ البدايات المتواضعة وما تعلّمه من شوارع ليون وضواحيها.

من منظور فني يُعد بنزيما أحد المهاجمين الأكثر ذكاءً في جيله لأنه يجمع بين القدرة على التسجيل والتمرير واللعب الجماعي كما أن خبرته تسمح له أن يقرأ المساحة ويخلق فرصاً لزملائه ويُنجز بنفسه عندما يتطلب الأمر كذلك العديد من المحللين وصفوه بأنه مهاجم “كامل” وهو وصف نادر لمن يتمتع بهذا المزيج من المهارات الحضارية.

أما بالنسبة للإرث الذي سيتركه فبنزيما يترك علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الأوروبية والعالمية لأنه جمع بين النجاح الفردي والجماعي وقدم نموذجاً للاعبي الهجوم كيف يمكن أن يكون المهاجم أكثر من مجرد هداف بل منظّم ومساهم وقائد كذلك وقد جعل من الأعداد والإحصائيات جزءاً من قصته: الأهداف-المساهمات-العمل-القيادة.

ختاماً يمكن القول إن قصة كريم بنزيما ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم بل هي قصة شاب من ضواحي ليون نشأ بحلم كبير وعمل من أجله وتجاوز الصعاب ووصل إلى الذروة ثم اختار أن يبدأ فصلاً جديداً في مكان جديد يحمل فيه راية الخبرة والعطاء إلى أبعد مدى وهذه القصة تعكس جوهر الرياضة الحقيقية: الطموح-الاحتراف-الاحترام.