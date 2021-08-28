كريستيانو يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

أعلن نادي الشياطين الحمر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي للنادي عن عودة قائده السابق وقائد منتخب البرتغال الحالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد.

كريستيانو رونالدو والذي قبل أيام كانت كل الصحف الأوروبية والإيطالية والعالمية تؤكد إقترابه من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالنسبة كبيرة أو عودته إلى ريال مدريد أو مرافقة ليونيل ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بالنسبة أقل.

وقد ودع كريستيانو رونالدو يوم أمس جماهير نادي جوفنتوس الإيطالي قائلا إن التجربة التي خاضها مع النادي الإيطالي كانت رائعة وحافلة بالألقاب والذكريات الجميلة محييا جماهير جوفنتوس.

كريستيانو رونالدو يعود إلى قلعة الشياطين الحمر بعد أكثر من 12 سنة قضاها صاروخ ماديرا في إسبانيا وإيطاليا، كريستيانو رونالدو الذي إنضم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في آب 2003 قادما من نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي وغادر الفريق الإنجليزي نحو ريال مدريد في صيف 2009 بعد مدة ستة سنوات كاملة قضاها مع النادي الإنجليزي محققا في العديد من الجوائز الفردية والألقاب الجماعية وحطم الكثير من الأرقام في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز مع الشياطين الحمر بثلاث ألقاب دوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية مرة واحدة سنة 2008، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس إتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرة واحدة ودرع الإتحاد الإنجليزي مرة واحدة كما حقق العديد من الجوائز الفردية مع مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2008 وجائزة الكرة الذهبية مرة واحدة، جائزة اليوفا أفضل لاعب سنة 2008 وجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا مرة واحدة وجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي مرتين، جائزة لاعب الموسم في الدوري الانجليزي مرتين، جائزة فريق الدوري الإنجليزي في العام مرتين، جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة و جائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرتين وجائزة هداف الموسم في نادي مانشستر يونايتد مرة واحدة.

كريستيانو رونالدو صاحب 36 عام سيلعب هذا الموسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى إلى الذهاب بعيدا في المسابقة الأغلى في أوروبا والعالم دوري أبطال أوروبا بعدما كان آخر لقب تحصل عليه نادي كان سنة 2008 مع كريستيانو رونالدو.

أما في إنجلترا يسعى نادي الشياطين الحمر إلى كسب لقب الدوري الذي ضاع منه في أكثر من عقد من الزمن، الأمر لن يكون سهل خاصة في تواجد نوادي كبيرة مثل مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا ونادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، نادي تشيلسي الإنجليزي هو الآخر قوي هذا الموسم خاصة بعد فوزه برابطة الأبطال الموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو سيلعب في النادي مع مجموعة من لاعبين من الصف الأول في صورة بول بوجبا و زميله في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانداز الذي يتواجد في لياقة عالية الموسم الحالي وجرينوود والأرجوياني إيدسون كفاني، ماغواير.