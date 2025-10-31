كريستيانو يتربع على قمة العالم برقم قياسي جديد

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعام الثالث على التوالي، والخامس في مسيرته في التواجد على صدارة قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا في العالم لعام 2025، بإيرادات مذهلة وصلت لـ 275 مليون دولار، بفضل مزيج من راتبه السنوي الضخم في نادي النصر السعودي وعقوده الإعلانية الهائلة.

تقرير عالمي

ووفقًا لما جاء في تقرير شبكة LenteDesportiva فإن قائمة هذا العام تبرز تنوع الرياضات العالمية، من كرة القدم إلى كرة السلة والملاكمة والبيسبول، وتكشف كيف أصبحت العلامة التجارية لكل نجم عنصرًا أساسيًا في الثروة الرياضية الحديثة.

فيما يلي ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرًا في عام 2025:

كريستيانو رونالدو “كرة القدم” – 275 مليون دولار

فبالرغم من تجاوز عمره الأربعين، يستمر النجم كريستيانو رونالدو كظاهرة اقتصادية عالمية، حيث إن أرباحه الإعلانية وحدها تجاوزت 15 مليون دولار هذا العام، مستفيدًا من أكثر من 939 مليون متابع عبر منصاته الرقمية.

ستيفن كاري “كرة السلة” – 156 مليون دولار

يعد النجم ستيفن كاري ملك الثلاثيات في كرة السلة وأحد رموز الدوري الأمريكي للمحترفين ، يجمع بين راتب ضخم وصفقات مع علامات مثل أندر آرمور.

تايسون فيوري “الملاكمة” – 146 مليون دولار

زاد تايسون فيوري أسطورة الملاكمة أرباحه من الإعلانات والظهور الإعلامي.

داك بريسكوت “كرة القدم الأمريكية” – 137 مليون دولار

حطم داك بريسكوت نجم دالاس كاوبويز أرقام دوري كرة القدم الأمريكية بعقد تاريخي ومكافأة توقيع ضخمة.

ليونيل ميسي “كرة القدم” – 135 مليون دولار

ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين يواصل جني الأرباح في الولايات المتحدة مع إنتر ميامي، عبر عقد ورعايات جديدة.

ليبرون جيمس “كرة السلة” – 133.8 مليون دولار

حتى في عامه الأربعين، لا يزال ملك كرة السلة ليبرون جيمس أحد أعمدة الرياضة العالمية ومليارديرًا في طور التوسع التجاري.

خوان سوتو “البيسبول” – 114 مليون دولار

خوان سوتو أصغر نجوم القائمة بعقد تاريخي مع نيويورك ميتس بقيمة 765 مليون دولار على 15 عامًا.

كريم بنزيما “كرة القدم” – 104 مليون دولار

راتب الفرنسي كريم بنزيما الضخم في الاتحاد السعودي حافظ على مكانته بين الأعلى دخلًا.

شوهي أوهتاني “البيسبول” – 102.5 مليون دولار

النجم الياباني شوهي أوهتاني الذي أعاد تعريف البيسبول الحديث، يجني الملايين من رعايات عالمية رغم تأجيل جزء من عقده التاريخي.

كيفن دورانت “كرة السلة” – 101.4 مليون دولار

كيفن دورانت أحد أساطير الدوري الأمريكي للمحترفين المخضرمين، يحافظ على مكانته المالية عبر استثماراته وصفقاته الإعلامية.