كريستيانو في مواجهة بنزيما في كلاسيكو الجولة ال 17 من دوري روشن

يستضيف اليوم فريق الاتحاد نادي النصر في مباراة كلاسيكو الجولة ال 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كريستيانو في مواجهة بنزيما ضمن في كلاسيكو الجولة الـ 17 من دوري روشن - صورة أرشيفية مصدرها جوجل

حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء، ويعول الاتحاد على عاملي كل من الأرض والجمهور للفوز في هذا اللقاء وتصحيح مساره بعد النتائج السلبية التي تعرض لها مؤخرا، بما في ذلك الخروج المبكر من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري ثم الخسارة أمام الرائد وضمك في الدوري السعودي.

ولهذا يأمل الاتحاد في وقف نزيف النقاط وتحقيق الفوز في تلك المباراة، على الرغم من غياب عدد من نجومه من اللاعبين المؤثرين في خط الدفاع، كما يعول الفريق على ثنائي هجومه كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله، بالإضافة إلى اللاعب كانتي لحصد نقاط المباراة.

النصر وحلم الإقتراب من المركز الأول

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق النصر، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من المتصدر الهلال.

يتمتع النصر بخدمات هداف الدوري كريستيانو رونالدو الذي سجل 17 هدفا حتى الآن، حيث يسعى لعدم التعثر في هذه المباراة والمضي قدما نحو المنافسة على الصدارة.

يجدر بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وقد ابتعد عن صراع المربع الذهبي الذي يضم أفضل أربع فرق في الدوري.

رونالدو ورقم قياسي عالمي جديد

كما يسعى رونالدو نجم النصر في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في حالة احرازه هدفين أو أكثر، حيث احرز رونالدو مع النصر خلال العام الحالي 50 هدفا في كل البطولات، ويحتاج هدفان لتجاوز كل من مبابي الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان وهاري كين لاعب بايرن ميونخ ولدى كل منهما 51 هدفا في العام الحالي 2023.