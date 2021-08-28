كريستيانو رونالدو يودع جماهير يوفنتوس برسائل طيبة

بعدما رحل النجم الكبير كريستيانو رونالدو عن صفوف نادي يوفنتوس ذاهباً إلى نادي مانشستر يونايتد التي واصل معاهم على مدار 7 أعوام وحصل معهم على العديد من الجوائز والبطولات وكان مكون من فريق رائعاً اليوم كريستيانو رونالدو يودع جماهير اليوفي بعبارات طيبة وقد قال رونالدو : اليوم أرحل من نادي رائع والأكبر فى إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية فى أوروبا.

لقد منحت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب دائما مدينة تورينو حتي أيامي الأخيرة.

سأكون دائماً واحداً منكم، أنتم الآن جزء من تاريخي، وأنا أشعر أنني جزء من تاريخكم، إيطاليا، يوفنتوس، تورينو، جمهور اليوفي، ستكونون دائماً فى قلبي.

لطالما إحترمني جمهور يوفنتوس وحاولت على أن أشكرهم على هذا الإحترام بالقتال من أجلهم فى كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة.

فى النهاية يمكننا جميعاً أن ننظر إلى الوراء ونُدرك أننا حققنا أشياء عظيمة، لم نحقق كل ما أردنا لكننا كتبنا قصة جميلة جداً معاً.

وهذا كانت رسالة الوداع للنجم الكبير كريستيانو رونالدو لجماهير يوفنتوس الذي قضى معها 3 أعوام، وحقق معهم الكثير من البطولات المحلية.