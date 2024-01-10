كريستيانو رونالدو يعتزم المشاركة في مونديال كأس العالم 2026

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقوم بممارسة التدريبات والتي تظهر مدى اللياقة البدنية التي يتمتع بها لاعب نادي النصر السعودي وتأكيده على مواصلته التواجد داخل ملاعب كرة القدم لأطول فترة ممكنة بالرغم من إقتراب الأسطورة البرتغالية من إتمام عامه التاسع والثلاثين خلال وقت قريب.

صورة فرحة النجم البرتغالي رونالدو بقميص النصر-مصدر الصورة: موقع cnn

وبالرغم من عدم خوض نجم نادي النصر أي مباريات حتى مطلع الشهر القادم “شهر فبراير” إلا إنه يستمر في مواصلة التدريبات بشكل مكثف حتى أثناء تواجده في فترة عطلة مع عائلته وأصدقائه.

وقد أكد كريستيانو رونالدو خلال وقت سابق بأنه يقوم بتناول 6 وجبات خلال اليوم الواحد ولكن بكميات صغيرة وعلى فترات منتظمة.

يذكر أن النجم البرتغالي رونالدو سوف يحتفل خلال الخامس من شهر فبراير القادم بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، كما أنه من المقرر أن يكون هناك مواجهة مرتقبة بين النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خلال بداية شهر فبراير، في اللقاء الذي أطلق عليه الكثيرون إسم “الرقصة الأخيرة”.

وصرح المدير الفني للمنتخب البرتغالي “روبيرتو مارتينيز” بأن نجم نادي النصر السعودي “كريستيانو رونالدو” قام بالحديث إليه حول نيته في المشاركة بمونديال كأس العالم 2026.

ووصلت عدد المباريات الدولية للنجم كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال إلى 205 مباراة دولية، وقد وصل إلى المباراة رقم 200 دوليًا بعد مشاركته أمام منتخب ليشتنشتاين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ليصبح الدون هو اللاعب الأول الذي يتمكن من الوصول إلى هذا الرقم من ناحية المشاركات الدولية، حيث تمكن من كسر الرقم القياسي والذي كان مسجلًا باسم النجم الكويتي بدر المطوع.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 128 هدفًا بقميص المنتخب البرتغالي وهي واحدة من الأرقام القياسية التي تحتسب للنجم الأسطوري رونالدو، واستطاع اللاعب من التتويج بلقبين مع منتخب بلاده وهما لقب اليورو خلال عام 2016 ولقب الأمم الأوروبية خلال عام 2019.

وانضم النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال بداية العام الماضي “يناير 2023” في واحدة من المفاجآت التي تحدث عنها العالم أجمع، وذلك بعد المشاكل التي واجهها اللاعب مع إدارة الشياطين الحمر “نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي” والتصريحات النارية التي أدلى بها كريستيانو رونالدو حول إدارة الفريق الإنجليزي قبل بداية مونديال قطر الماضي وهو ما جعل الفريق يعلن فسخ التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو.

ولكن تمكن كريستيانو رونالدو من التألق بشكل كبير داخل صفوف نادي النصر السعودي في أغلب المباريات التي خاضها داخل صفوف الفريق السعودي، وهو ما جعل الدون رونالدو يتمكن من تسجيل 54 هدف خلال العام الماضي ويصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في العالم متفوقًا على أفضل لاعبي العالم “كيليان مبابي وهاري كين وإيرلنج هالاند”.