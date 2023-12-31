كريستيانو رونالدو يسخر من تصنيف الاتحاد الدولي لأفضل اللاعبين في 2023

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في عام 2023، والتي شهدت عدم وجود اسم الدون رغم المستويات المذهلة التي قدمها مع العالمي في كافة المسابقات، وكذلك مع منتخب البرتغال، مما أدى إلى سخرية الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، من اختيارات أفضل 10 لاعبين خلال العام 2023.

كريستيانو رونالدو

الصحيفة نشرت تصميما يوضح ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم، ليقرر رونالدو كتابة تعليق عبارة عن بعض الرموز التعبيرية الساخرة.

الجدير بالذكر أن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر القائمة، وجاء بعده كيليان مبابي، فيما حل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ثالثا.