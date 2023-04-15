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كريستيانو رونالدو يساعد إدارة النصر لتعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق

معتز خليل

أكد نادي النصر السعودي يوم الخميس إقالة المدرب جارسيا من تدريب الفريق، بسبب خلافات مع رونالدو خلف الكواليس في اخر مباريات.

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بعد أن نجح النادي في التعاقد مع رونالدو، يأمل نادي النصر التعاقد مع مدرب كبير، وذكرت شبكة سي بي إس أن الدولي البرتغالي قد تم إدخاله في محادثات حول أهداف الإدارة لجلب مدرب كبير.

وكان من ضمن أسماء القائمة التي وضعتها إدارة نادي النصر بمساعدة رونالدو، ومن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق يوجد مدرب ريال مدريد السابق الأسطورة زين الدين زيدان، الذي برز اسمه كمرشح رئيسي، وجوزيه مورينو، المدرب السابق أيضا لريال مدريد.

كان زين الدين زيدان متوقف عن التدريب منذ مغادرته العاصمة الإسبانية في عام 2021 وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى وظيفة باريس سان جيرمان أو فرنسا، ولكن لم يعد الأمر متاحا الآن.

ويقال إنه تم تقديم عرض شفهي إلى زيدان، ويعتقد أن رونالدو شارك في تلك المحادثات أيضا، ولكن لا توجد تأكيدات حتى الآن بأن الفرنسي سيتولى المهمة.

تم وضع مورينهو سابقا من ضمن الأسماء المرشحة من قبل الصحيفة الإسبانية AS، التي قالت إن العقد لمدة عامين بقيمة 100 مليون يورو لمدرب روما الحالي.

هذا العقد، الذي سيجعل مورينهو المدير الأعلى أجرا في التاريخ، ويشمل أيضا فرصة للمدرب للانتقال إلى الإدارة داخل المنتخب الوطني السعودي.

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معتز خليل

3 سنوات تدريب صحفي، باحث في العلوم الإجتماعية والدينية، كاتب حر ومستقل.

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