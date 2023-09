كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لعب في آسيا لمنطقة الغرب عن شهر أغسطس 2023، والتي تحصل عليها بعد تصويت الجمهور على الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد منافسة مع 7 لاعبين آخرين، أقربهم في التصويت كان اللاعب المميز أنس العوضات نجم الوحدات الأردني.

صورة كريستيانو رونالدو يختفل بأحد أهدافه في مرمى الشباب - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على تويتر.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كلًا من:

وانتهى وقت التصويت الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد 3 أيام من الإعلان عن بدء العملية، حيث أسفر عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حصد 43% من نسبة التصويت الخاصة بالجمهور، بعد منافسة قوية مع أنس العوضات الذي جمع 41%.

وتلك هي الجائزة الثانية التي يحصدها البرتغالي عن شهر أغسطس، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين عن الشهر ذاته، حيث قاد النصر، الذي خسر في أول مباراتين بالدوري، إلى تحقيق الفوز في مباراتي الفتح والشباب بالجولتين الثالثة والرابعة، وتسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال المباراتين.

⚽ 5 goals

🅰️ 2 assists

The winner of the #RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 31, 2023