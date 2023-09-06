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كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023

محمود محمد عبد العال

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لعب في آسيا لمنطقة الغرب عن شهر أغسطس 2023، والتي تحصل عليها بعد تصويت الجمهور على الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد منافسة مع 7 لاعبين آخرين، أقربهم في التصويت كان اللاعب المميز أنس العوضات نجم الوحدات الأردني.

- صورة 1 - كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023

صورة كريستيانو رونالدو يختفل بأحد أهدافه في مرمى الشباب - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على تويتر.

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رونالدو الأفضل في غرب آسيا

وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كلًا من:

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو – النصر السعودي.
  • المغربي عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد السعودي.
  • البرازيلي روبرتو فيرمينو – الأهلي السعودي.
  • الفرنسي يوسف نياكاتي – بني ياس الإماراتي.
  • الفلسطيني حمزة عيسى – ثقافي طولكرم الفلسطيني.
  • الأردني أنس العوضات – الوحدات الأردني.
  • السنغالي الحاج مالك – الأنصار اللبناني.
  • الجزائري ياسين براهيمي – الغرافة القطري.

وانتهى وقت التصويت الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد 3 أيام من الإعلان عن بدء العملية، حيث أسفر عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حصد 43% من نسبة التصويت الخاصة بالجمهور، بعد منافسة قوية مع أنس العوضات الذي جمع 41%.

نتائج تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023 - مصدر الصورة: موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
نتائج تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023 – مصدر الصورة: موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتلك هي الجائزة الثانية التي يحصدها البرتغالي عن شهر أغسطس، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين عن الشهر ذاته، حيث قاد النصر، الذي خسر في أول مباراتين بالدوري، إلى تحقيق الفوز في مباراتي الفتح والشباب بالجولتين الثالثة والرابعة، وتسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال المباراتين.

وشارك الدون بقميص النصر بداية من الجولة الثانية أمام التعاون، والتي خسرها العالمي بهدفين نظيفين، وسبقتها خسارة في اللقاء الافتتاحي أمام الاتفاق بهدفين لهدف وحيد.

فيما انتصر النصر على حساب الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والفوز الثاني تواليًا جاء على حساب الشباب بأربعة أهداف دون رد.

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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