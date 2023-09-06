كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لعب في آسيا لمنطقة الغرب عن شهر أغسطس 2023، والتي تحصل عليها بعد تصويت الجمهور على الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد منافسة مع 7 لاعبين آخرين، أقربهم في التصويت كان اللاعب المميز أنس العوضات نجم الوحدات الأردني.

صورة كريستيانو رونالدو يختفل بأحد أهدافه في مرمى الشباب - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على تويتر.

رونالدو الأفضل في غرب آسيا

وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كلًا من:

البرتغالي كريستيانو رونالدو – النصر السعودي.

المغربي عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد السعودي.

البرازيلي روبرتو فيرمينو – الأهلي السعودي.

الفرنسي يوسف نياكاتي – بني ياس الإماراتي.

الفلسطيني حمزة عيسى – ثقافي طولكرم الفلسطيني.

الأردني أنس العوضات – الوحدات الأردني.

السنغالي الحاج مالك – الأنصار اللبناني.

الجزائري ياسين براهيمي – الغرافة القطري.

وانتهى وقت التصويت الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد 3 أيام من الإعلان عن بدء العملية، حيث أسفر عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حصد 43% من نسبة التصويت الخاصة بالجمهور، بعد منافسة قوية مع أنس العوضات الذي جمع 41%.

وتلك هي الجائزة الثانية التي يحصدها البرتغالي عن شهر أغسطس، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين عن الشهر ذاته، حيث قاد النصر، الذي خسر في أول مباراتين بالدوري، إلى تحقيق الفوز في مباراتي الفتح والشباب بالجولتين الثالثة والرابعة، وتسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال المباراتين.

⚽ 5 goals

🅰️ 2 assists The winner of the #RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 31, 2023

وشارك الدون بقميص النصر بداية من الجولة الثانية أمام التعاون، والتي خسرها العالمي بهدفين نظيفين، وسبقتها خسارة في اللقاء الافتتاحي أمام الاتفاق بهدفين لهدف وحيد.

فيما انتصر النصر على حساب الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والفوز الثاني تواليًا جاء على حساب الشباب بأربعة أهداف دون رد.