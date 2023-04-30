كريستيانو رونالدو يحافظ على آمال النصر الضئيلة للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين

سجل كريستيانو رونالدو هدفه الأول في أربع مباريات يوم الجمعة ليقود النصر للفوز 4-صفر على الرائد، ليحافظ على آمال الفريق الضئيلة في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم الحالي، يظل النصر في المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر بعد أن لعب مباراة أكثر من منافسيه.

بدا رونالدو، الذي انضم إلى النصر في يناير بعقد تقدره وسائل الإعلام بأكثر من (220 مليون دولار)، ساخطًا في الأسابيع الأخيرة حيث فشل النصر في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية.

وبعد إقالة المدرب رودي جارسيا هذا الشهر، خرج النصر من كأس الملك على يد الوحدة المتواضع، وبعد أن خسر أيضًا لقب كأس السوبر، يتطلع إلى احتمال إنهاء الموسم دون الحصول على أي لقب.

وعادت ابتسامة رونالدو مرة أخرى في ملعب بارك يوم الجمعة، مع احتفاله بهدفه الذي سجله في الدقيقة الرابعة برأسه بطريقة مميزة، كما ساهم المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا في الهدف الثاني لعبد الرحمن غريب بضربة رأس أخرى لكن عبوسه عاد عندما حُرم من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وكان هدف رونالدو هو الرقم 12 في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، بفارق ستة أهداف خلف هدافي الدوري السعودي للمحترفين ( أوديون إيغالو من الهلال، وعبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد).