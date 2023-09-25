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كريستيانو رونالدو يتوسط لإقناع دي خيا بالانتقال إلى النصر السعودي

عمر عبد العزيز أحمد

فجرت شبكة “90min” البريطانية، مفاجأة نارية عن تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، لإقناع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بالانضمام إلى صفوف النصر، بعد مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو يتوسط لإقناع دي خيا بالانتقال إلى النصر

كريستيانو رونالدو - مصدر الصورة: صحيفة سبق

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رونالدو يتوسط لإقناع دي خيا بالانتقال إلى النصر

ولا يزال ديفيد دي خيا لاعبًا حرًا بعد مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي، وعدم التوصل إلى اتفاق جديد للتوقيع على عقد بمدة إضافية.

وأوضحت صحيفة 90min البريطانية بأن كريستيانو رونالدو لا يزال يحاول إقناع ديفيد دى خيا بالانضمام إلى ‎النصر، لكن الحارس الإسباني يفضّل البقاء واللعب في أوروبا.

واختتم التقرير بأن الحارس الإسباني المخضرم قد يعلن اعتزال كرة القدم إذا لم يتلقّ عرضًا مناسبًا يجعله يعود للعب كرة القدم مرة أخرى.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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