كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي العالم في عام 2023

بعمر الــ 38 وطاقة شاب في الــ 20، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، تألقه الكروي بعدما تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في مختلف المسابقات خلال عام 2023، برصيد 53 هدفا، بعد هدفيه أمس في إتحاد جدة السعودي.

وسجل رونالدو 53 هدفا في 46 مباراة شارك فيها مع النصر في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تسجيله 6 أهداف مع المنتخب البرتغالي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

قائمة هدافي العام

وبهذا العدد الرائع من الأهداف التي سجلها الأسطورة رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، يأتي خلفه في القائمة كل من:

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 52 هدف.

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان برصيد 52 هدفا.

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 50 هدفا.

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم

ويعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حقق العديد من الألقاب مع الأندية والمنتخبات، كما حصد جائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

رونالدو: سعيد بتسجيل الأهداف وتصدر قائمة هدافي العالم

كما أعرب رونالدو عن سعادته البالغة لتصدره قائمة الهدافين على مستوى العالم في العام الحالي 2023، وأضاف: سعيد بتصدر قائمة هدافي العالم، كما أقدم الشكر لزملائي في الفريق والجهاز الفني وجميع الجماهير على دعمهم الدائم لي”، حيث “سأواصل العمل الجاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة”.