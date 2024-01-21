كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي: إنه أفضل من الدوري الفرنسي

تعتبر تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دائمًا محطة للجدل والانتقادات، وفي آخر تصريح له أشعل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا نار الجدل حول مستوى الدوري السعودي المحترف الذي يلعب فيه حاليًا، وبينما كان يتحدث قبل حفل جوائز كرة القدم العالمية “غلوب سوكر”، سئل رونالدو عن رأيه في جودة المستوى الكروي في الدوري السعودي، وبطريقة لا تتردد ولا تخفف من حدة كلماته، أطلق رونالدو تعليقًا سيثير الجدل ويثير تساؤلات العديد من عشاق كرة القدم حول العالم.

وقال رونالدو : “لكي أكون صادقا، أعتقد أن الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي”.

“في الدوري الفرنسي، لديك فريقان أو ثلاثة يتمتعون بمستوى جيد، أما في الدوري العربي فلا يوجد ذلك أعتقد أنه أكثر تنافسية، يمكنك أن تقول ما تريد هذا رأيي ولقد لعبت هناك، لمدة عام حتى أعرف ما أتحدث عنه”.

“أعتقد أننا أفضل من الدوري الفرنسي في الوقت الحالي سنواصل التحسن”.