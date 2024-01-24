كريستيانو رونالدو: البعض اعتقدوا أنني إنتهيت بعد مانشستر يونايتد وتسجيل الأهداف في السعودية ليس سهلًا

قام النجم البرتغالي المتألق “كريستيانو رونالدو” بالرد على البعض ممن قاموا بوصف رونالدو بأنه قد إنتهى عقب مغادرة نادى مان يونايتد الإنجليزي قبل مونديال كأس العالم الماضي 2022 بعد التصريحات النارية التي أدلى بها بحق إدارة الشياطين الحمر.

رونالدو رفقة المدير الفني لويس كاسترو-المصدر: صفحة النصر بتويتر

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن صفوف الشياطين الحمر خلال شهر نوفمبر من عام 2022 وذلك بعد فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي، حيث قد انتقل كريستيانو رونالدو بعدها إلى نادي النصر السعودي خلال بداية عام 2023.

وقد تمكن كريستيانو رونالدو من التألق بشكل كبير رفقة نادي النصر السعودي خلال عام 2023، حيث قد استطاع رونالدو من تسجيل العديد من الأهداف، وكان الرقم الأبرز الذي تمكن الدون “كريستيانو رونالدو” من تحقيقه هو أن أنهى موسم 2023 كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في العالم برصيد 54 هدفًا متفوقًا على نجمي مان سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي “إيرلينج هالاند وكيليان مبابي”.

وصرح لاعب نادي النصر “كريستيانو رونالدو” للصحيفة البرتغالية الشهيرة “ريكورد” قائلًا: لقد قام البعض بوصفي أنني قد إنتهيت بعد أن رحلت عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أنني تدربت بشكل جيد رفقة نادي النصر السعودي، وتمكنت من تقديم مستويات جيدة خلال نهاية الموسم الماضي، كما أنني قمت بفترة إعداد بدني رائعة قبل بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو.

وأضاف رونالدو في تصريحاته قائلًا: أنا أعلم أنه يمكنني أن أقوم بتقديم الكثيى لنادي النصر السعودي وكذلك المنتخب البرتغالي خلال الفترة القادمة، كما أنني لا أثآثر بالإنتقادات على الإطلاق وهو ما جعلني أقوم بالذهاب إلى السعودية والانضمام لصفوف نادي النصر.

وعند سؤاله عن شعوره بعد التفوق على إيرلنج هالاند وكيليان مبابي في عدد الأهداف خلال موسم 2023، فقد صرح قائلًا: أنا فخور للغاية كوني تمكنت من التغلب على بعض الوحوش الصغيرة “كيليان مبابي وهالاند وهاري كين”، سوف أبلغ من العمر 39 عامًا خلال وقت قريب، أنا أحب أن يشكك البعض في قدراتي ثم بعد ذلك أتمكن من النجاح.

وحول تسجيلة 54 هدفًا خلال عام 2023 فقد علق قائلًا: من الممكن أن يدعي البعض بأن تسجيل الأهداف في دوري ىوشن السعودي هو أمرًا سهلًا، إلا أن اللاعبين المحترفين في عالم كرة القدم يعلمون جيدًا صعوبة إحراز الأهداف بشكل عام بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه.

وحول رأيه في دوري روشن السعودي فقد أكد على أن اليطولة تتطور بشكل كبير بعد إنضمام الكثير من النجوم العالميبن، ويعتقد بأن دوري روشن قد يكون من بين الدوريات الثلاثة الاقوى في العالم خلال المستقبل القريب، كما أنني سوف أستمر في التواجد داخل المملكة العربية السعودية مع نادي النصر وسأقوم بمنافسة النجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند مجددًا على لقب هداف العالم خلال الموسم القادم.