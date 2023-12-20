كريستيانو رونالدو الأكثر إسهامًا في أهداف دوري روشن السعودي 

قامت رابطة الدوري السعودي بالإعلان عن قائمة تضم أكثر اللاعبين إسهامًا في أهداف بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حل النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر “كريستيانو رونالدو” في المقدمة.

صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تدريبات نادي النصر استعدادًا لمواجهة الاتفاق-المصدر: صفحة نادي النصر الرسمية بتويتر

وتمكن الأسطورة البرتغالية رونالدو من المساهمة في صناعة 24 هدف حتى الآن بمنافسات البطولة مع نادي النصر السعودي، بجانب أن كريستيانو رونالدو يتواجد على رأس قائمة هدافين البطولة برصيد 16 هدف قبل إنطلاق الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء في المركز الثاني لقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بدوري روشن كلًا من اللاعب الفرنسي كيفن نوكودو “مهاجم نادي ضمك”، واللاعب الصربي ميتروفيتش “مهاجم نادي الهلال” برصيد 18 مساهمة تهديفية، بينما حل في المركز الثالث برصيد 15 مساهمة تهديفية اللاعب المغربي مراد باتتا “مهاجم نادي الفتح”.

رونالدو يواصل الصدارة 🔝

ميتروفيتش & نكودو يتقاسمان الوصافة 🤝 قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف حتى الآن ⚽️🅰️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/AusTV4vizc — دوري روشن السعودي (@SPL) December 19, 2023

ويقدم النجم البرتغالي أداءًا رائعًا هذا الموسم رفقة نادي النصر السعودي حتى الآن في منافسات بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكذلك كأس ملك خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن النصر من بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بعد أن اكتسح في الدور ربع النهائي نظيره نادي الشباب بخمسة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أحرز فيه النجم البرتغالي رونالدو الهدف الرابع للعالمي عند الدقيقة الرابعة والسبعين من أحداث الشوط الثاني.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف المتصدر نادي الهلال، حيث تمكن العالمي من حصد 37 نقطة حتى الآن ولكن يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 47 نقطة.

وتمكن نادي النصر من اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حصد 14 نقطة من خلال الانتصار في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض لأي هزيمة، وتمكن من تسجيل 13 هدف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

وجاءت نتيجة المواجهة الأخيرة لنادي النصر بدوري أبطال آسيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نادي استقلال دوشنبه، في اللقاء الذي شهد غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

موعد اللقاء القادم لنادي النصر بمنافسات دوري روشن السعودي ضد نادي الاتفاق

يلاقي نادي النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المواجهة القادمة بمنافسات دوري روشن أمام نادي الاتفاق يوم الجمعة القادمة 22 ديسمبر 2023 في تمام السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية “القاهرة”، حيث يطمح العالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة والحفاظ على حظوظه في منافسة نادي الهلال على صدارة دوري روشن السعودي.

يذكر أن نادي الاتفاق يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 17 جولة برصيد 24 نقطة، بعد أن تمكن من الانتصار خلال 6 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة خلال 5 لقاءات.