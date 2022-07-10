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بعد تلقيه مكافأة ضخمة .. كريستيانو رونالدو يصدم ناديه مانشستر يونايتد بطلب الرحيل

سمير زيادة

تناولت تقارير صحافية بريطانية اليوم الأحد خبرًا مفاده أن أسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم نادي مانشتسر يونايتد الإنجليزي، بعد تلقيه مكافأة ضخمة من ناديه، يطلب الرحيل عن صفوف الفريق، مما شكّل صدمة للنادي، وبحسب الصحيفة البريطانية “ذا صن” ذكرت: أن “المهاجم البالغ من العمر “37 عاما” حصل على مكافأة من ستة أرقام، وأنه كان على علم بها قبل تأكيد نية رحيله عن الفريق هذا الصيف”.

بعد تلقيه مكافأة ضخمة .. كريستيانو رونالدو يصدم ناديه مانشستر يونايتد بطلب الرحيل

كريستيانو رونالدو

بعد تلقيه مكافأة ضخمة .. كريستيانو رونالدو يصدم ناديه مانشستر يونايتد بطلب الرحيل
بعد تلقيه مكافأة ضخمة .. كريستيانو رونالدو يصدم ناديه مانشستر يونايتد بطلب الرحيل

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صدمة لإدارة النادي

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادر مقربة من النادي أن الإدارة لم يعجبها قرار كريستيانو رونالدو وأنه ليس الوقت المناسب لتقديم طلب الرحيل ووصفت التوقيت بـ “الخاطئ”، وأكدت الصحيفة أن حصول اللاعب البرتغالي على المكافأة لا علاقة له باستمراريته مع الفريق، وإنما هي حقوق مترتبة للاعب عن حقوق صور واستحقاقات الوصول إلى بعض الأهداف في الموسم الماضي، مشيرة إلى أن المبلغ يبلغ نحو 900 ألف يورو.

وجهة كريستيانو رونالدو المحتملة بعد الرحيلبعد تلقيه مكافأة ضخمة .. كريستيانو رونالدو يصدم ناديه مانشستر يونايتد بطلب الرحيل

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن رحيل البرتغالي عن مانشستر يونايتد قد يكون إلى تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي اللذين أبديا رغبة في انضمامه إلى صفوف فريقيهما وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعد أن أبدى اللاعب رغبته بالرحيل عن ناديه الحالي بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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