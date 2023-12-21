كريستو يثير أزمة جديدة داخل الأهلي قبل الميركاتو الشتوي

أثار لاعب النادي الأهلي، التونسي محمد الضاوي كريستو أزمة جديدة داخل القلعة الحمراء قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل2024.

محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي - المصدر موقع الوطن سبورت

ذكر مصدر داخل القلعة الحمراء بأن اللاعب محمد الضاوي كريستو أبلغ إدارة النادي بقراره النهائي حول موقفه من العروض المصرية المقدمة إليه للرحيل عن النادي على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

تابع المصدر بأن اللاعب رفض الخروج عن النادي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في أي ناد بالدوري المصري لاكتساب الخبرات، حيث قرر الرحيل عن النادي في حالة الاستغناء عن خدماته.

تفاصيل أزمة كريستو ومولر في الأهلي

ويذكر أن الفترة الماضية دخل اللاعب كريستو مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر في أزمة كبيرة بسبب استبعاده عن قائمة الفريق منذ بداية الموسم، بالإضافة أيضا لاستبعاده عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ليقرر اللاعب بعدها الرحيل بشكل نهائي عن الفريق رافضا جميع العروض المقدمة إليه في الدوري المصري من الأجل استعارته.