تمكن نادي كريستال بالاس من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث تمكن نادي كريستال بالاس من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

حول نادي مانشستر يونايتد الخروج من عنق الزجاجة خاصة بعد التعادل في الجولة السابقة أمام نادي ولفرهامتون بنتيجة هدف مقابل هدف فبدأ المدير الفني للشياطين الحمر اللقاء بنفس تشكيل المباراة السابقة.

ولكن لم يتمكن الفريق من تحقيق الأداء المنتظر حيث أدى مانشستر يونايتد واحد من أسوء مبارياته ولم يستطيع الاستفادة من العديد من الفرص التي اتيحت له لتحقيق الفوز.

هزيمة جديدة لمانشستر يونايتد

كانت جماهير مانشستر يونايتد تمنى تقسها بتحقيق الفوز على كريستال بالاس ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تمكن نادي كريستال بالاس في الدقيقة 32 من بداية المباراة من إحراز الهدف الأول وذلك عن طريق جيفري شلوب الذي تمكن من استغلال خطأ المدافعين لإحراز الهدف الأول.

وعلى الرغم من حصول الشياطين الحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 68 إلى أن لاعب الفريق راشفورد لم يتمكن من تحويل الكرة داخل المرمى حيث سدد يسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم.

وعلى الرغم من ذلك تمكن يونايتد من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب المنضم حديثا إلى الفريق الويلزي دانيل جيمس الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك فريق كريستال بالاس.

ولكن لم يهنئ فريق ماتشستر يونايتد طويلا بالتعادل حيث تمكن فريق كريستال بالاس من تحقيق هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق فان أنهولت بعد أن سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حارس مرمى الفريق الأحمر دي خيا من التعامل معها.

وبذلك يحقق فريق كريستال بالاس الفور الأول له ليصل إلى التقطه الرابعة يقفز بها إلى المركز العاشر بينما يمتلك ماننستر يونايتد نفس عدد التقاط ولكن في المركز الخامس.

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