كرستيانو رونالدو يقترب من الانضمام إلي نادي النصر السعودي

نشرت صحيفة آس الإسبانية خبراً تفيد فيه أن كرستيانو رونالدو يقترب من الانضمام إلى نادي النصر السعودي، حيث تداولت أخبار تأكد انضمام النجم العالمي كرستيانو رونالدو بنادي النصر، وقد دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع وكلاء النجم العالمي بعد وجود خلافات بين كرستيانو وناديه السابق مانشستر يونايتد، حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي، وذلك بعد هجوم كرستيانو رونالدو على ناديه السابق في حوار صحفي مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

كرستيانو رونالدو يقترب من الانضمام إلى نادي النصر السعودي

أكدت بعض التقارير الأسبانية باقتراب صفقة اللاعب العالمي كرستيانو رونالدو، والذي يبلغ من العمر سبع وثلاثون عاماً، وقد صرحت صحيفة أس الأسبانية بأن نادي النصر قام بعمل مفاوضات استغرقت عدة أيام مع وكلاء اللاعب، ومن خلال المفاوضات تم الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالمقابل المادي، وفي هذا السياق فقد عرض نادي النصر السعودي راتباً يصل إلى 173مليون استرليني أي ما يعادل 789 مليون ريال سعودي، كما أفاد التقرير بأن كرستيانو سوف يرتدي تي شيرت يحمل الرقم المفضل له (7)، وسيتم التعاقد مع اللاعب حتي صيف 2025.

الصفقة لم تتم حتي الآن وذلك لرغبة اللاعب اللعب بدوري أبطال أوروبا، وانتظاره عرض من الأندية الأوربية، ونظراً لما قدمة اللاعب في كأس عالم مع منتخب بلاده (البرتغال)، حيث انه لم يقدم ما يجعل الأندية الأوربية تتفاوض معه للانضمام نظرا لعدم مشاركته بصفه أساسية وتقديمه ما يثبت جاهزيته باللعب مع أقوى انديه العالم، وإلى الآن لم يظهر عرض سوى عرض نادي النصر السعودي.

ينتظر نادي النصر السعودي اللاعب كرستيانو رونالدو الوصول إلى العاصمة الرياض قبل نهاية هذا الشهر لإتمام الصفقة لمدة عامين ونصف، كما تنتظر جماهير نادي النصر السعودي إتمام الصفقة نظراً لرغبتهم رؤية كرستيانو رونالدو بقميص نادي النصر.

ترتيب نادي النصر السعودي في بطولة دوري المحترفين السعودي

يحتل نادي النصر السعودي (العالمي)المركز الأول بعد 9 جولات من البطولة، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراة وهُزم في واحدة ليصل إلى النقطة 22، حيث يرغب نادي النصر السعودي التتويج ببطولة دوري المحترفين، لذلك يرغب في إتمام بعض الصفقات الهامة والتي على رأسها إتمام صفقة كرستيانو رونالدو، ولذلك سوف ننتظر الأيام المقبلة وما سيحدث فيها.