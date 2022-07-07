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كتبت التاريخ في محافل الرياضة الدولية:- التونسية انس جابر إلى نهائي “ويمبلدون”

صالح لطيف العقيدي

نجحت لاعبة التنس التونسية “أنس جابر” اليوم الخميس 07/7/2022 اخيراً بالوصول للمباراة النهائية في بطولة “ويمبلدون” للتنس، بعد هزيمتها للألمانية “تاتيانا ماريا”، في مباراة نصف النهائي، بواقع (6-2) (3-6) (6-1).

وتألقت انس أمام قرابة 10 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي “بويمبلدون”، وقدمت لقطات رائعة، أمام “مفاجأة البطولة” تاتيانا ماريا، التي قاومت كثيرا، وخاصة في المجموعة الثانية.

وقد كتبت جابر التاريخ في سجلات الرياضة العالمية والعربية، بوصولها للنهائي، كونها أول عربية بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني إفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب إفريقية “ساندرا رينولدز” عام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

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وستواجه جابر في المباراة النهائية مساء السبت اول ايام عيد الاضحى المبارك 9/07/2022، الفائزة من موقعة الكازاخستانية “ألينا ريباكينا” والرومانية “سيمونا هاليب”.

صالح لطيف العقيدي

إسمي صالح العقيدي متحصل على باكالوريوس صحافة و إعلام مختص في كتابة المقالات عبر المواقع الإلكترونية عملتُ في جريدة الشارع المغاربي التونسي و هي جريدة إلكترونية وايضا في الإذاعة التونسية الوطنية في قسم الاخبار كمراسل ومتحصل على كتاب تقدير في الاكاديمية الدولية للتدريب الإعلامي اختصاص راديو


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