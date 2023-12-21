كايل والكر يعلق على احتمالية رحيله إلى الدوري السعودي

تحدث لاعب نادي مانشستر سيتي كايل والكر عن إحتمالية رحيله إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، ورأيه في رحيل رياض محرز.

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، تحدث كابتن نادي مانشستر سيتي كايل والكر عن مستقبله مع الفريق.

حقيقة إنتقال والكر للدوري السعودي

ورداً على سؤال الإنتقال للعب في الدوري السعودي، قال والكر: “لا نعرف مفاجآت كرة القدم، ربما قد يحدث ذلك في المستقبل، لكني سعيد هنا في نادي مانشستر سيتي “.

وتحدث والكر عن زميله السابق رياض محرز قائلا: “رحيل رياض محرز عن النادي خسارة كبيرة لنا، نحن نفتقده كثيراً لأنه لاعب من الطراز الرفيع، ويمكنه تحويل نتيجة أي مباراة”.

وعن بطولة كأس العالم للأندية قال: “سيكون الفوز بها استكمال لما فعلناه العام الماضي، سيكون شعور عظيم عندما أرفع كأس العالم للأندية”.