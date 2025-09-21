كانسيلو يفاجئ الهلال السعودي برسالة نارية بعد رفعه من القائمة المحلية (صورة)

قام النجم البرتغالي الدولي جواو كانسيلو، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، بتوجيه رسالة نارية إلى مجلس إدارة الزعيم، بعد قرار الإدارة برفع اسمه من القائمة المحلية للفريق واستبداله بالبرازيلي ماركوس ليوناردو.

واستقر مسؤولي الهلال، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، على الاكتفاء بتواجد جواو كانسيلو ضمن القائمة المحلية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انتقادات واسعة للاعب البرتغالي بعد أن حذف اسم الهلال من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي رداً على هذا القرار ثم أعاد الاسم مرة أخرى.

كانسيلو يوجه رسالة نارية إلى الهلال السعودي

ونشر جواو كانسيلو رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” مساء اليوم الأحد، رسالة جاء فيها ما يلي: “لم يعتذر أحد عن الأشياء التي فعلوها بي”.

وواصل النجم البرتغالي الدولي موجها رسالة للإدارة: “لقد ألقوا باللوم علي فقط، وعلى الطريقة التي قمت بالرد بها”.

وشهدت القترة الماضية معاناة كانسيلو من إصابة عضلية لم يستكمل بسببها مباراة الزعيم ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى إثر الإصابة، غاب جواو كانسيلو عن الهلال في مباراة الأهلي بالجولة الثالثة بالدوري السعودي يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 بين الفريقين.

ماذا قدم كانسيلو مع الهلال السعودي؟

ومن الجدير بالذكر أن جواو كانسيلو سبق أن انضم إلى صفوف الهلال السعودي، في شهر أغسطس 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، نظير ما يقرب من 25 مليون يورو.