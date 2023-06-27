كاليدو كوليبالي: لم أنضم لـ الهلال السعودي بهدف الاعتزال.. وتشيلسي خيَّب آمالي

أكد قائد منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، أن انتقاله إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال ليس من أجل الاعتزال بعد الرحيل عن تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي الهلال السعودي، قد أعلن أول أمس الأحد، عن إتمام التعاقد مع كاليدو كوليبالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم الموج الأزرق، وهو الصفقة الثانية بعد البرتغالي المتألق روبن نيفيز، من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

كاليدو كوليبالي: لم أنضم لـ الهلال السعودي بهدف الاعتزال

وقال كوليبالي مع قناة “13 TV” السنغالية: “سألت أصدقائي وأقاربي ووالدي للنصيحة قبل الانتقال إلى الهلال، عندما أخبرتهم بالعرض، وافقوا على الفور”.

وأضاف بالقول: “بعد ذلك كان القرار النهائي في يدي، كنت أنتظر إجابات لبعض الاستفسارات من تشيلسي، لقد خيبوا آمالي التي توقعتها عندما انتقلت إلى النادي، لذلا قررت متابعة مسيرتي هنا في الهلال”.

وتابع: “الانتقال إلى الهلال يمنحني الفرصة للاستعداد بقوة من أجل كأس أمم إفريقيا إلى جانب مساعدة الفريق في الفوز بالألقاب، ولم أحضر إلى هنا من أجل الاعتزال المبكر”.

وأكمل بالقول: “جئت إلى الهلال لمحاولة الفوز ببطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ولماذا لا أقدم مستويًا مميزًا في كأس العالم للأندية بالمستقبل”.

واسترسل: “أعرف من هو الهلال السعودي خاصة بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، كان أداءه جيدًا للغاية أمام ريال مدريد، لقد رأيت لاعبين جيدين مثل موسى ماريجا”.

وواصل النجم السنغالي: “لقد شاهدت أيضًا مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الودية، لم أكن أعرف النادي جيدًا، لكن عندما يهتم هذا النادي بي، أحاول الاهتمام ومعرفة كل اللاعبين الجيدين هناك”.

ونوه كوليبالي على أن: “لقد رأيت بافيتيمبي جوميز مع الفريق بالسابق، لقد فاز بالبطولات مع الهلال، عندما وقعت مع الفريق دخلت غرفة الألقاب والكؤوس من أجل التأقلم على الأجواء في أسرع وقت ممكن”.

وشدد مدافع نابولي الأسبق بأنه: “وأحاول معرفة الثقافة السعودية أكثر، وما يعجبني في الهلال أنه يعامل الجميع كعائلة واحدة عكس كثير من الأندية التي تلعب في مستويات أعلى”.

كوليبالي: انتقالي إلى الهلال لن يؤثر على تواجدي مع السنغال

وعما إذا كان انتقاله إلى الهلال السعودي سيؤثر على تمثيله لمنتخب السنغال في المستقبل، أجاب: “عندما علمت باهتمام النادي بي، تحدثت مباشرة إلى المدرب (أليو سيسيه) لأن منتخب السنغال مهم جدًا بالنسبة لي”.

وأوضح كوليبالي في هذا الشأن: “لم أحضر إلى الهلال السعودي للنزهة، لكنني أريد أن أكون قادرًا على الاستمرار مع منتخب السنغال، يجب أن أقدم مستوى جيدًا حتى يتم استدعائي، لأن النادي يستحق أيضًا الاحترام، أعلم أنه لن يكون هناك معاملة خاصة من الجهاز الفني للسنغال”.

واختتم النجم السنغالي تصريحاته بالقول: “إذا كنت كفؤًا، فسيختارني أليو سيسيه، إذا كنت أقل كفاءة من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، سيختارهم ولا مشكلة في ذلك”.