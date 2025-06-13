كاف يتغنى بمشاركة الأهلي ويكشف أسلحة قوية لدى الأهلي في البطولة

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق بعد غد السبت في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكد “كاف” عبر موقعه الرسمي، أن النادي الأهلي عملاق أفريقيا يستعد مُجددًا لإثبات مكانته على الساحة العالمية، مع اقتراب مشاركته في النسخة المُوسعة من كأس العالم للأندية 2025، حيث يهدف صاحب الرقم القياسي في التتويج القاري، إلى تحويل هيمنته في القارة السمراء إلى اعتراف عالمي، خلال مشاركته في إحدى أقوى مجموعات البطولة.

بيان الكاف

وقال بيان “الكاف” أن قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من أندية إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالميراس (البرازيل)، وبورتو (البرتغال)، في اختبار جاد لطموحاته.

وأضاف “الكاف”، “رغم الأضواء المُسلطة على نادي إنتر ميامي، الذي يضم أسماء قوية مثل، ليونيل ميسي، لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، فإن الأهلي المصري، صاحب التاريخ الحافل، يدخل بثقة كبيرة باعتباره أحد أنجح أندية القارة الإفريقية، وذو خبرة كبيرة في المنافسات العالمية، يُنظر إلى نادي إنتر ميامي، رغم نجوميته، على أنه يفتقر إلى الانسجام والخبرة التنافسية العالية التي يتمتع بها الأهلي، والتي اكتسبها عبر عقود من المنافسات الإفريقية”.

التهديد الأكبر للمارد الأحمر

وتابع كاف ، “سيأتي التهديد الأكبر ربما يأتي من نادي بالميراس ونادي بورتو، فالنادي البرازيلي، بطل الدوري المحلي، يتميز بالحيوية والتنظيم التكتيكي والعمق في التشكيلة، وهي سمات بارزة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، أما نادي بورتو البرتغالي، النادي الأوروبي العريق، فيُعرف بدقته الفنية وتفوقه في تطوير المواهب، ويُشكّل تحديا آخر بأسلوب لعبه القائم على التمريرات السريعة والذهنية الأوروبية الصلبة”.

وواصل تقرير “كاف“، “برز اللاعب المصري، إمام عاشور، كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي هذا الموسم، مُسجلا 9 أهداف ومقدما 4 تمريرات حاسمة، وستكون حيويته وإبداعه مفتاحاً لاختراق دفاعات المنافسين، وأضاف السلوفيني، جراديشار، مرونة وإبداعًا في الهجوم، بينما يواصل الثنائي المحبوب، مجدي محمد أفشة وطاهر محمد، تقديم التهديد الهجومي المنتظم”.

وأنتهى تقرير الكاف، “اكتسب الأهلي سمعة عالمية بفضل نتائجه المميزة في نسخ سابقة من كأس العالم للأندية، بما في ذلك تحقيق المركز الثالث عدة مرات، وبينما تبدو المجموعة الأولى صعبة، فإن خبرة الأهلي الواسعة، وانسجامه التكتيكي، وعقليته الانتصارية، تجعله أحد أبرز المرشحين لصناعة المفاجأة”.