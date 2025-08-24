لهذا السبب، إستبعاد قطر من إستضافة بطولة كاس العالم للاندية 2029

كشفت تقارير صحفية عالمية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2029 بعد الجدل الذي صاحب النسخة الموسعة الأولى للبطولة التي جرت صيف 2025.

ووفق صحيفة “الجارديان” البريطانية فإن الفيفا أخطر الاتحادات القارية بأن نسخة 2029 ستُقام في الصيف.

الأمر الذي يعني استبعاد قطر من سباق الاستضافة بعدما كانت تسعى لإقامة البطولة في الشتاء على غرار كأس العالم 2022.

ويأتي هذا القرار في إطار تحسين العلاقات مع الدوريات الأوروبية التي كانت أبدت مخاوفها من نقل البطولة إلى الشتاء إذا منحت قطر حقوق التنظيم.

وكانت الدوحة قد أجرت بالفعل محادثات مع مسؤولي الفيفا في ميامي خلال يونيو الماضي لتقديم ملف استضافة إلا أن تثبيت موعد البطولة في الصيف قد يعرقل تلك المساعي.

وأضاف التقرير أن فيفا أبلغ الاتحادات القارية أيضًا بأن نسخة 2029 قد تشهد مشاركة 48 فريقًا بدل من 32، في خطوة جديدة نحو توسيع البطولة، مع وجود توجه مستقبلي لإقامتها كل عامين غير أن هذا المقترح لن يُطرح قبل عام 2030.