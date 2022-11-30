كاس العالم قطر 2022 تشكيل السعودية المتوقع أمام المكسيك والقنوات المجانية الناقلة

يلتقي منتخب السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 وفي تمام الساعة التاسعة من مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، مع منتخب المكسيك في المباراة المرتقبة بين الفريقين، حيث يعلق الجمهور العربي أمالاً كبيرة على المنتخب السعودي في الوصول إلى دور السادس عشر في كأس العالم قطر 2022، حيث يدخل منتخب الأخضر هذه المباراة تحت شعار واحد وهو لا بديل عن الفوز، حتى يستطيع اللحاق بركب المنتخبات التي تأهلت بالفعل إلى دور السادس عشر.

تشكيل السعودية المتوقع أمام المكسيك والقنوات المجانية الناقلة:-

تعد مباراة السعودية أمام المكسيك في الجولة الثالثة في مونديال قطر 2022، مباراة مصيرية لمنتخب السعودية، حيث أن تخطي عقبة المكسيك سوف تجعله ضمن المنتخبات المتأهلة لدور السادس عشر، حيث تمتلك السعودية ثلاث نقاط جمعتها من الفوز على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولي، ثم خسرت في الجولة الثانية وبشكل مفاجئ من منتخب بولندا، أما منتخب الأرجنتين المرشح للبطولة فقد حصل على أول ثلاث نقاط في البطولة من الفوز على منتخب المكسيك، ولهذا فسوف تكون مباراته اليوم ضد بولندا، وبذات توقيت مباراة السعودية ضد المكسيك مباراة قوية جداً، حيث أن منتخب الأرجنتين لن يتنازل عن الفوز في تلك المباراة من أجل التأهل للدور السادس عشر.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب السعودية بالتشكيل التالي:-

محمد العويس في حراسة المرمى.

سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، على البليهي، ناصر الدوسري في خط الدفاع.

عبد الله عطيف،فراس البريكان، سامي النجعي،محمد كنو، سالم الدوسري في خط الوسط.

في خط الهجوم صالح الشهري.

القنوات الناقلة مجاناً لمباراة السعودية ضد المكسيك في الجولة الثالثة في مونديال قطر 2022:-

أعلنت قناة بين سبورت المفتوحة عن قيامها بنقل مباريات المنتخبات العربية اليوم وهي مباراة تونس ضد فرنسا والتي أنتهت منذ قليل بالفوز على فرنسا، ومباراة السعودية ضد المكسيك، ويمكن التعرف على كيفية ضبط القنوات الناقلة كما يلي:-

ويمكن التعرف على المنتخبات التي تأهلت بالفعل لدور السادس عشر، حيث أن دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 سوف ينتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 2 ديسمبر 2022.