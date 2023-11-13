كاسيميرو في طريقه إلى النصر السعودي بفضل وساطة رونالدو

تألق نادي النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين مع فوزه البارز على الوحدة بنتيجة (3-1) في الجولة الثالثة عشرة، بفضل هذا الانتصار، ارتفعت نقاط النصر إلى 31 في صدارة جدول الترتيب، في حين تجمّدت نقاط الوحدة عند 16 في المركز التاسع.

وفي سياق متصل، يثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اهتمامًا كبيرًا في صفقة انتقال لاعب وسط مانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف النصر، وفقًا لصحيفة “دون بالون”، يعمل رونالدو كوسيط في هذه الصفقة المتوقعة في يناير المقبل.

تأتي هذه الصفقة في ظل تراجع مستوى كاسيميرو ورغبة مانشستر يونايتد في البحث عن بديل مناسب، وفي حال تقديم النصر عرضًا رسميًا، يُعتبر تأمين الصفقة أمرًا سهلاً، بفضل تأثير الأسطورة رونالدو في هذا السياق.

يشهد مصير مانشستر يونايتد تقلبات، حيث يحقق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي، بينما يعاني في دوري أبطال أوروبا.