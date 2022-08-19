كارلو أنشيلوتي| كاسيميرو لاعب ريال مدريد عازم على الانضمام إلى مانشستر يونايتد

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن كاسيميرو يريد الانضمام إلى مانشستر يونايتد، قائلاً : إن لاعب الوسط يريد “تحديًا جديدًا” بعيدًا عن ريال مدريد، وذكرت قناة ESPN يوم الخميس أن لاعب خط الوسط الدولي البرازيلي، الذي فاز بخمسة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الليغا، في تسع سنوات التي أمضاها مرتديًا قميص ريال مدريد، كان يفكر في عرض من يونايتد، مع قرار وشيك.

كاسيميرو

أنشيلوتي .. نحترم رغبة كاسيميرو

ومن المتوقع أن يتلقى اللاعب البرازيلي ذو الـ30 عامًا، زيادة كبيرة في رواتبه في مانشستر يونايتد، الذي يسعى إلى تعزيز صفوفه بعد خسارة أول مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مباراة ريال مدريد في الليغا على ملعب سيلتا فيجو: “تحدثت عن الأمر مع كاسيميرو هذا الصباح” ، إنه يريد تجربة تحد جديد، فرصة جديدة، النادي وأنا أتفهم ذلك، علينا أن نحترم هذه الرغبة لديه.

وأضاف أنشيلوتي: “هناك مفاوضات الآن، لا شيء رسمي، لا يزال لاعبًا في ريال مدريد، لكنه يريد الرحيل، إذا ذهب وتوصل إلى اتفاق، فلدينا الموارد لاستبداله، وأوضح أنشيلوتي أنه لم يحاول إقناع اللاعب بتغيير رأيه.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه استمع إلى (كاسيميرو) للتو، وأنه لا سبيل للعودة لديه، وإذا سارت المفاوضات على ما يرام وتم التوصل إلى اتفاق، ما عليهم إلا أن يتمنوا له كل التوفيق، وأضاف: “من الصعب التحدث الآن، لأننا لا نعرف ما سيحدث في الساعات القليلة القادمة، سواء بقي أم غادر، ولكن إذا ذهب، فنحن ممتنون له للغاية.”

ريال مدريد وبديل كاسيميرو

وكان ريال مدريد أضاف بالفعل بديلاً محتملاً لتشكيلة الفريق هذا الصيف، حيث وقع عقدًا مع الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني مقابل 80 مليون يورو في يونيو الماضي، وقال أنشيلوتي إن النادي لن يبحث عن لاعب خط وسط إضافي إذا أكمل اللاعب البرازيلي انتقاله إلى يونايتد، مشيرًا إلى أنه لدى مدريد الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يمكنهم اللعب في هذا المركز. وأشاد أنشيلوتي بـ تشواميني بوصفه ” هو أحد أفضل لاعبي الوسط في السوق في الوقت الحالي”، وأضاف أنشيلوتي “إذا رحل كاسيميرو، فلدينا ستة لاعبي خط وسط”: ” لوكا مودريتش، كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي، كامافينجا، داني سيبايوس”، أعتقد أن ستة منهم كافية لإدارة كل الموسم.”