كارلوس أوسوريو يحدد 7 لاعبين للرحيل عن الفريق الأول للزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوز هام للغاية على فريق بروكسي في إطار الدور ال32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما أنتهت نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين لتلجأ للأشواط الإضافية، حيث تمكن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول ليصل الزمالك للدور 16 من بطولة كأس مصر.

ومن جانبه كشفت مصادر صحفية أن كارلوس أوسوريو المدير الفني الكوليمبي لنادي الزمالك قرر رحيل سبعة لاعبين من الفريق الأول وذلك عقب تراجع مستوى اللاعبين في الفترة الأخيرة وعدم إقتناع المدرب بإمكانياتهم وعلى رأسهم مصطفى الزنارى وعمر جابر وسامسون أكينولا وإبراهيما نداي وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسى، كما وافق المدير الفني على اعتزال محمد عبدالشافى كابتن وظهير أيسر الفريق نهاية الموسم الحالي، وهناك بعض اللاعبين تحت تقييم المدرب الكولومبي مثل يوسف أسامة نبيه ونبيل عماد دونجا.

يرغب المدير الفني الكولومبي في عقد بعض الصفقات الجديدة داخل النادي لعودة البطولات مرة أخرى للقلعة البيضاء وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا التي خرج منها الزمالك الموسم الحالي بشكل مبكر، كما أكد المصدر أن أحمد سيد زيزو مهاجم الفريق يمتلك بعض العروض من فرنسا وتركيا والدوريات الخليجية وكذلك أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذي لديه الكثير من العروض في الفترة الأخيرة.