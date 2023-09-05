«كارثة جديدة».. لويس كاسترو يستقر على إبعاد تاليسكا عن مباريات النصر

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، قرارًا كارثيًا سبب صدمة كبيرة لجماهير العالمي، بخصوص مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر خلال الموسم الحالي.

أندرسون تاليسكا خلال مباراة النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي - المصدر: عكاظ

ويمهد لويس كاسترو طريق تاليسكا للرحيل عن صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب ازدحام قائمة أجانب النصر الموسم الجاري.

ويمثل قرار كاسترو بإخراج تاليسكا من حساباته كارثة لجماهير النصر، ولكنها ليست الأولى من نوعها، حيث كان لويس كاسترو قد قرر منذ عدة أيام رحيل الإيفواري جيسلان كونان الظهير الأيسر للعالمي لينضم لصفوف الفيحاء على نظام الإعارة.

الحربي: غريب بدلًا من تاليسكا في تشكيل النصر

وكشف الصحفي السعودي علي الحربي عن نية لويس كاسترو في استبعاد تاليسكا عن مباريات النصر المقبلة، حيث أكد عبر حسابه بمنصة X أن كاسترو لن يغير تشكيلته في مباريات الدوري السعودي المقبلة.

مؤكد : لويس كاسترو مُدرب نادي #النصر "لن يُغير تشكيلته في مُباريات الدوري القادمة" فقط سيتواجد فوفانا عند جاهزيته بدلاً عن عبدالله الخيبري، وأليكس تيليس بدلاً عن جيسلان كونان "فهو مُقتنع بمستوى غريب وسيكون أساسياً على حساب أندرسون تاليسكا" pic.twitter.com/KOwEpPzphI — علي الحربي (@alharbi_44) September 5, 2023

وقال علي الحربي: “لويس كاسترو مُدرب نادي النصر لن يُغير تشكيلته في مُباريات الدوري القادمة، فقط سيتواجد فوفانا عند جاهزيته بدلاً عن عبدالله الخيبري، وأليكس تيليس بدلاً عن جيسلان كونان، فهو مُقتنع بمستوى غريب وسيكون أساسياً على حساب أندرسون تاليسكا”.

تقارير: صدام متوقع بين إدارة النصر وكاسترو

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الرياض يرغب في التعاقد مع ثلاثي النصر المحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على نظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت التقارير أن الثلاثي النصراوي المطلوب في الرياض هم: محمد مران – أيمن يحيى – مختار علي، من أجل الانتقال لصفوف الرياض لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشرت الرياضية عبر موقعها الإلكتروني أن إدارة النصر أبدت ترحيبها بعرض نادي الرياض باستعارة الثلاثي المذكور، بينما رفض لويس كاسترو الذي يرى عدم التفريط في هذا الثلاثي وبالأخص مختار علي.