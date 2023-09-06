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«كارثة».. إصابة نجم الهلال مع منتخب بلاده وغموض حول عودته

أحمد ياسر محمد

تلقى مسؤولو نادي الهلال خبرًا صادمًا كارثيًا، فيما يخص أحد نجوم الزعيم الأجانب، في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية الآن.

- صورة 1 - «كارثة».. إصابة نجم الهلال مع منتخب بلاده وغموض حول عودته

رباعي نادي الهلال الأجنبي كوليبالي وسافيتش ونيفيز ومالكوم - المصدر: متجر نادي الهلال عبر تويتر

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ويغيب عن صفوف الهلال عدد كبير من لاعبيه الأجانب للانضمام لقائمة منتخباتهم، وهم: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، نيمار، مالكوم، ميتروفيتش.

إصابة روبن نيفيز بشد عضلي في تدريبات البرتغال

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط نادي الهلال، تعرض للإصابة بشد عضلي قبل انطلاق التدريبات الجماعية لمنتخب البرتغال.

وأشارت التقارير إلى أن نيفيز لم يشارك في تدريبات البرتغال، حيث خضع لتدريبات فردية كانت عبارة عن تأهيلات استشفائية للتعافي سريعًا من الإصابة.

ولم تذكر أية تقارير حتى الآن عن حجم إصابة روبن نيفيز، أو موعد عودته للمشاركة في تدريبات الهلال أو المنتخب البرتغالي، وسط قلق من جماهير الزعيم التي تعول كثيرًا على خدمات نيفيز في مباريات الهلال المقبلة.

الوحدة يرفض عرض الهلال لضم هوساوي

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رفض نادي الوحدة، لعرض الهلال لضم إسلام هوساوي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 5 ملايين ريال بالإضافة إلى إعارة عبدالرحمن العبيد.

وبررت إدارة الوحدة رفضها لعرض الهلال بأن قيمة العرض قليلة، وأبلغت مسئولي الزعيم بأن قيمة إعارة هوساوي هي 10 ملايين ريال.

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أحمد ياسر محمد

أحمد ياسر صحفي رياضي مصري مهتم بالكتابة في المجال الرياضي، ٢٤ عام، حاصل على بكالوريوس في الإعلام قسم الصحافة، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية الكبرى بمصر، وموقع نجوم مصرية

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