«كارثة».. إصابة نجم الهلال مع منتخب بلاده وغموض حول عودته

تلقى مسؤولو نادي الهلال خبرًا صادمًا كارثيًا، فيما يخص أحد نجوم الزعيم الأجانب، في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية الآن.

رباعي نادي الهلال الأجنبي كوليبالي وسافيتش ونيفيز ومالكوم - المصدر: متجر نادي الهلال عبر تويتر

ويغيب عن صفوف الهلال عدد كبير من لاعبيه الأجانب للانضمام لقائمة منتخباتهم، وهم: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، نيمار، مالكوم، ميتروفيتش.

إصابة روبن نيفيز بشد عضلي في تدريبات البرتغال

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط نادي الهلال، تعرض للإصابة بشد عضلي قبل انطلاق التدريبات الجماعية لمنتخب البرتغال.

وأشارت التقارير إلى أن نيفيز لم يشارك في تدريبات البرتغال، حيث خضع لتدريبات فردية كانت عبارة عن تأهيلات استشفائية للتعافي سريعًا من الإصابة.

🚨 عاجل : غياب روبن نيفيز عن تدريبات منتخب البرتغال بسبب الإصابة. pic.twitter.com/YGacP6iKsZ — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) September 6, 2023

ولم تذكر أية تقارير حتى الآن عن حجم إصابة روبن نيفيز، أو موعد عودته للمشاركة في تدريبات الهلال أو المنتخب البرتغالي، وسط قلق من جماهير الزعيم التي تعول كثيرًا على خدمات نيفيز في مباريات الهلال المقبلة.

الوحدة يرفض عرض الهلال لضم هوساوي

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رفض نادي الوحدة، لعرض الهلال لضم إسلام هوساوي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 5 ملايين ريال بالإضافة إلى إعارة عبدالرحمن العبيد.

🔖| مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: – إدارة نادي #الوحدة رفضت عرض من #الهلال لإعارة إسلام هوساوي مقابل 5 ملايين وإعارة "عبدالرحمن العبيد". – الوحدة أبلغ أن قيمة الإعارة بـ 10 ملايين ريال، وأن باب المفاوضات متاح لجميع الأندية. https://t.co/ENnpvQqIOi — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) September 6, 2023

وبررت إدارة الوحدة رفضها لعرض الهلال بأن قيمة العرض قليلة، وأبلغت مسئولي الزعيم بأن قيمة إعارة هوساوي هي 10 ملايين ريال.