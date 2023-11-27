“كادينا سير” تفيد بأن علاقة “تشافي” مع الإدارة متوترة بعد نتائج برشلونة السلبية في الفترة الأخيرة

يواجه برشلونة في موسمه الحالي أزمة نتائج سلبية أثرت على وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إضافة إلى تأجيل تأهله الرسمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وشهدت آخر مباراة لبرشلونة تعادله 1-1 مع رايو فاليكانو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تراجعه للمركز الرابع في الدوري، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، كل هذه الأمور تزيد من عزلة المدير الفني للنادي “تشافي هيرنانديز”، وإليكم التفاصيل.

صورة تجمع بين "ديكو" مع "تشافي" - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

النادي حالياً ليس بأفضل أحواله

فقد “البارسا” نقاطاً في آخر مباراتين له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام “شاختار دونيتسك” الأوكراني، وبالنظر إلى إمكانية خسارته أمام “بورتو” في المباراة المقبلة، فأن النادي يتعرض للتهديد الحقيقي بالخروج المبكر من البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وعموماً، لم يحقق برشلونة سوى انتصارين في آخر 5 مباريات، وتعادل مرة وخسر اثنتين، حتى الانتصارات ضد “ديبورتيفو ألافيس” و”ريال سوسيداد” جاءت بأهداف في وقت متأخر، مما يدل على وجود مشكلات في آلية لعب الفريق.

المدير الرياضي “ديكو” غير راضي أبداً عن أداء المدرب الإسباني

أفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية بتصاعد التوتر في العلاقة مؤخراً بين المدير الرياضي لبرشلونة، البرتغالي “ديكو” ومدرب الفريق “تشافي هيرنانديز” ويرجع ذلك إلى جزء كبير من التقلبات في الأداء والنتائج.

وقد شهدت العلاقة بين “تشافي” و”ديكو” العديد من الخلافات في وجهات النظر، والتي بدأت في فترة الصيف عندما رفض مدرب “البارسا” فكرة ضم اللاعب البرتغالي “جواو فيليكس” من “أتلتيكو مدريد”، وعلى الرغم من ذلك، تم التعاقد مع اللاعب في نهاية المطاف ولكن بنظام الإعارة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت حدة التوتر في العلاقة بين “تشافي هيرنانديز” و”ديكو” بسبب تصريحات “تشافي” العلنية حول ضرورة ضم لاعب وسط بديل للمصاب “غافي” خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ورغم ذلك، خرج “ديكو” للتصريح لوسائل الإعلام مؤكداً أن الأولوية تتجه نحو ضم الجناح البرازيلي “فيتور روكي” من “أتلتيكو بارانينسي”.

وكشف “راديو كتالونيا” عن مفاجأة أخرى حيث أشار الصحفي “سيكي رودريغيز” إلى أن “تشافي” يشعر الآن بالعزلة والوحدة في برشلونة، خصوصاً مع عدم دعمه من قبل إدارة النادي، وأشارت الأنباء إلى أن المدير الرياضي السابق “ماتيو أليماني” كان يتفاهم بشكل رائع مع “تشافي”، ولكنه غادر برشلونة أو أجبر على الرحيل، مما جعل العلاقة بين “تشافي” و”ديكو” تحمل احتراماً متبادلاً ولكنها ضعيفة للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية إقالة “تشافي” من تدريب برشلونة في حال استمرار تراجع النتائج.