كأس مصر 2019.. جدول المباريات المؤجلة، ومواعيد دور الأربعة والنهائي

ننشر جدول مباريات كأس مصر 2019 المتبقية والمؤجلة ومواعيد مباريات الدور قبل النهائي ثم النهائي، مباريات قوية جدا متبقية في البطولة الأقدم في مصر وأفريقيا، حيث مازالت الفرق الكبيرة متواجدة في البطولة، تبدأ مباريات كأس مصر 2019 القادمة باللقاء الذي دائما ما أثار جدلا كبيرا “مباراة الأهلي وبيراميدز”، تلك المباراة في دور الستة عشر والتي تم تأجيلها أكثر من مرة، وسوف يغادر أحد الكبيرين الأهلي أوبيراميدز البطولة بعد تلك المباراة.

جدول كأس مصر 2019 المباريات المؤجلة ومباريات دور الأربعة والنهائي

الزمالك متواجد في البطولة وبقوة، وموعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر 2019 ستكون أمام المقاصة يوم 28 أغسطس 2019 في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، حيث دعم نادي المقاصة صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، مدعومة بخبرة رئيس النادي اللواء محمد عبد السلام، كما دعم الزمالك صفوفه بصفقات قوية جدا، كان مهندسها مدير الكرة أمير مرتضى منصور، لكن الزمالك لم يتعاقد مع مدير فني حتى الان، ومباراة الزمالك والمقاصة في دور الثمانية “ربع نهائي كأس مصر”.

وصل للدور قبل النهائي من جدول كأس مصر 2019 “زعيم الثغر” نادي الاتحاد السكندري صاحب الكعب العالي في بطولة كأس مصر، وينتظر الاتحاد الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة، بينما يتواجد في هذا الدور “دور الأربعة” نادي بتروجت الذي ينتظر الفائز من لقاء الحدود والفائز من الأهلي وبيراميدز.