كأس مصر.. اعرف موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة والقنوات الناقلة

خلال الفترة الحالية، يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة في لقاء جديد له مع نادي الإسماعيلي المعروف باسم دراويش مصر، ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الموسم الكروي 2021-2022، على أن تقام المباراة على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط زيادة البحث من قبل النشطاء على محركات البحث عن موعدها، وذلك ما سوف نسرده خلال السطور التالية، بجانب ذكر القنوات المتاح لها عرضها.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

وفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن المباراة التي سوف تجمع نادي الزمالك مع الإسماعيلي سوف تقام خلال يوم الاثنين الذي يوافق 15 أغسطس 2022، على أن ينطلق اللقاء بين الزمالك والإسماعيلي عند الساعة السابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وأما بتوقيت القاهرةو الأردن والسودان وجنوب إفريقيا فإنها سوف تقام في تمام الثامنة مساءً، وأما بتوقيت مكة المكرمة والسعودية وقطر فسوف تمام الساعة التاسعة مساءا، وأما بتوقيت دولة الإمارات ودبي سوف تقام في تمام الساعة العاشرة مساءا.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري 2021-2022

يوم الجمعة 19 أغسطس 2022: فاركو- الزمالك، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الزمالك- الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

الجمعة 26 أغسطس 2022: المصري- الزمالك، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

الاثنين 29 أغسطس 2022: الزمالك- إيسترن كومباني، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

نتائج مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

مبارة المقاولون العرب والجونة: 2 – 0

مباراة سموحة وكفر الشيخ: 6- 1

مباراة طلائع الجيش، ومنتخب السويس: 0 -1

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا: 2- 1

مباراة المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني: 1 – 0

مواعيد المباريات دور الـ16 لكأس مصر

يوم الجمعة 12 أغسطس 2022: إنبي – البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الأحد 14 أغسطس 2022: الأهلي – مصر للمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الإثنين 15 أغسطس 2022: الزمالك – الإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن نادي الزمالك قد اقترب بخطوات كبيرة من حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تجد أنه يفصل الفريق الأبيض عن التتويج بها فقط عددا قليلا من النقاط يصل إلى 6 فقط، على أن يكون ذلك قبل 4 مباريات من نهاية الدوري العام.