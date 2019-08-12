كأس مصر.. اعرف موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز والقناة الناقلة للقاء

موعد مباراة الأهلي القادمة التي من المُقرر أن تنطلق في إطار مباريات كأس مصر بعد أن خاض الأهلي مباراته السابقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالدور التمهيدي وفاز الأهلي أمام اطلع برة برباعية نظيفة، حيث افتتح التسجيل علي معلول في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، والهدف الثاني والثالث أحرزه وليد أزارو في الدقيقة 32،48 وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء أحرز أحمد الشيخ الهدف الرابع للنادي الأهلي لتنتهي نتيجة مباراة الأهلي واطلع برة 4-0 لصالح الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز القادمة في كأس مصر

من المُقرر أن يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام بيراميدز في إطار مباريات دور ال 16 كأس مصر أمام بيراميدز يوم السبت القادم الموافق 17 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً، وسوف يكون اللقاء مُذاع عبر شاشة أون سبورت.

المباراة المناسبة الموعد الأهلي X بيراميدز دور ال 16 كأس مصر السبت 17 أغسطس 2019.

20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت السعودية.

كما أنه من المُقرر أيضاً أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز على ملعب برج العرب، وحتى الآن لم يتم تحديد حكم المباراة بشكل رسمي، ولكن مازالت لجنة الحكام تُفاضل بين كل من جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين، وسوف نتابع معكم نتيجة لقاء الأهلي ضد بيراميدز القادم منذ إنطلاقة وحتى نهايته عبر تقنية التايم لاين دقيقة بدقيقة، ومن المُقرر أيضاً أن تُستكمل لقاءات دور ربع النهائي في كأس مصر يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري بين الزمالك ونظيره مصر المقاصة.