كأس لوسيل… مو عد مباراة مباراة الزمالك والهلال السعودي

يترقب مشجعي نادي الزمالك المصري مباراة كأس سوبر لوسيل التي ستجمع بين نادي الزمالك بطل الدوري المصري لهذا العام وفريق نادي الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضي، في مباراة ودية فخرية، سنتعرف على اخر اخبار مباراة الزمالك والهلال السعودي موعدها بالتحديد.

موعد مباراة كأس لوسيل الزمالك والهلال

من المتوقع أن تقام مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي في كأس لوسيل يوم 9 سبتمبر القادم في تمام الساعة ٨ بتوقيت القاهرة و٩ بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لمباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال

تبث مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي في كأس لوسيل على قناة “بي ان سبورت” وقناة “الكأس”.

طرح تذاكر مباراة كأس لوسيل الزمالك والهلال السعودي

قام الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 بالإعلان عن طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي، والمحدد لها يوم ٩ من سبتمبر القادم ٢٠٢٢، في منشور له “دفعة جديدة من تذاكر كأس سوبر لوسيل مُتاحة الآن”.

علما بأنه سوف تطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في ٤ فئات تبدأ من سعر 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ريالاً قطرياً للفئة الثالثة، و150 ريالاً قطريًا للفئة الثانية، و200 ريال قطري للفئة الأولى.

وقام الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم بالإشارة إلى أنه تم بيع حوالي 60 ألف تذكرة لمباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي، كما يُذكر أن ملعب لوسيل المونديالي يتسع الى 80 الف مقعد.

وفي تجربة هي الاولى من نوعها يلزم على المشجعين عقب شراء التذاكر الحصول على البطاقة الرقمية من الموقع الالكتروني المخصص لهذا والتي توفر للمشجع الدخول لدولة قطر وحضور كافة المباريات، وتيسير عملية التنقل للمشجعين داخل الأراضي القطرية.

تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

وعند العودة لتاريخ اللقاءات السابقة بين القلعة المالكي الزمالك المصري والزعيم السعودي نادي الهلال نجد أن الفريقين تقابلوا في ست مواجهات مباشرة، حيث فاز الزمالك في ثلاث مواجهات منهم وخسر مرة وتعادل الفريقين في مباراتين فقط.

المباراة الأولى التي جمعت الزمالك والهلال السعودي كانت في كأس الكؤوس العربية وانتهت نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما المباراة الثانية كانت في الدور التمهيدي لبطولة ابطال العرب سنة 2004 وفاز الهلال على الزمالك بنتيجة 2-0.

والمباراة الثالثة كانت في إياب الدور التمهيدي لبطولة أبطال العرب سنة 2004 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

أما المباراة الرابعة كانت في بطولة دوري العرب سنة 2004 وشهدت الفوز الأول للزمالك على زعيم السعودية بنتيجة 3-2.

المباراة الخامسة كانت ودية سنة 2015 وفاز فيها الزمالك بنتيجة 2-1.

أما المباراة السادسة كانت في بطولة كأس السوبر المصري السعودي سنة 2018 وفاز الزمالك 2-1 وتعتبر هي اخر مباراة بين الفريقين.

المكافأة المالية التي تنتظر الفائز في مباراة كأس لوسيل

من المتوقع أن يحصل الفريق الفائز من مباراة كأس لوسيل، التي ستقام بين فريق نادي الهلال السعودي والزمالك المصري في دولة قطر، على مبلغ مليون و500 الف دولار امريكي، أما صاحب المركز الثاني سيحصل على مليون دولار فقط.