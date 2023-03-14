“كأس الملك سلمان للأندية” موعد مباراة الكويت ضد شبيبة الساورة 2023/03/18 والقنوات المجانية الناقلة

تترقب جماهير الكويت الكويتي موعد مباراة الكويت وشبيبة الساورة الجزائري، في أطار الأدوار التمهيدية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والتي تم رصد مبالغ ضخمة لتحفيز الفرق للمشاركة بها، والمباراة المرتقبة هي مباراة الذهاب وستقام مباراة العودة في الجزائر في وقت لاحق، وتنقل المباراة عبر قنوات ssc السعودية، وقنوات الكأس القطرية إضافة إلي منصة شاهد في أي بي، الفريق الفائز من هذه المباراة سوف يلاقي الفائز من المباراة الأخرى، التي تضم نوازيبو الموريتاني وفريق شباب الأردن الأردني، تلعب المباراة على أستاد نادي الكويت الكويتي، الذي من المتوقع امتلاءه بالجماهير المؤازرة للفريق الكويتي لحسم الصعود من مباراة الذهاب، خاصة معرفتهم بالأجواء ألرهيبة في الملاعب الجزائرية، وفيما يلي الموعد بتوقيت معظم الدول العربية.

موعد مباراة الكويت ضد شبيبة الساورة الجزائري

الفريق الفائز سيلاقي الفائز من بطل الأردن وبطل موريتاني للتأهل إلي مجموعة تضم، “الرجاء البيضاوي المغربي/ شباب بلوذداد الجزائري/ وواحد من الفرق الأربع التالية الوحدة الإماراتي/ الاتحاد الليبي/ الجيش الملكي/ البرج البناني” وفيما يلي توقيت المباراة.

15.30 : الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

16.30 : الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر/ المغرب/ تونس.

17.30 : الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت الكويت/ المملكة العربية السعودية/ دولة قطر/ البحرين.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

بطولة الملك سلمان للأندية العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن الفرق المشاركة في البطولة، والتي ضمت من المملكة كلاً من الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة، ومن دولة المغرب الوداد والرجاء البيضاوي والجيش الملكي، ومن تونس الترجي الرياضي التونسي، الصفاقسي، الاتحاد المنستيري، ومن مصر الزمالك وطلائع الجيش، ومن الجزائر شباب بلوذداد، شبيبة الساورة، ومن قطر فريقي السد وقطر، ومن العراق فرق الشرطة وفريق القوة الجوية، والعديد من الفرق العربية الأخرى.

المؤتمر الصحفي لفريق الكويت قبل المباراة

• جانب من المؤتمر الصحفي الخاص في مباراة نادي الكويت وشبيبة الساورة الجزائري بحضور المدرب علي عاشور وكابتن الفريق فهد حمود.

.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/NwlJWDeyFe — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) March 14, 2023

موعد مباراة الكويت وشبيبة الساورة والقنوات الناقلة

البطولة منقولة فضائياً من خلال قناة ssc الرياضية السعودية، وقنوات الكأس القطرية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد في أي بي.