كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي يتأهل على حساب تشرين السوري.. تعرف على مجموعة الليوث

استطاع نادي الشباب السعودي أن يفوز بجدارة على نظيره تشرين السوري في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الملك سلمان، وضرب موعدا مع النصر السعودي والزمالك المصري.

الشباب يتأهل على حساب تشرين السوري

سجل فريق الشباب 3 أهداف في شباك تشرين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب فيصل بن فهد.

وبذلك أصبح متفوقا على تشرين بنتيجة 4 أهداف لهدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وهذه النتيجة جعلت الشباب السعودي ينضم إلى المجموعة الثالثة في البطولة العربية، والتي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، وسوف ينضم إليها أيضا الفائز من مواجهتي المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي.

وسجل أهداف الشباب في شباك تشرين كل من: أحمد عبده في الدقيقة 16 والدقيقة 75، وسجل كارلوس جونيور هدفا في الدقيقة 36، وسجل نادي تشرين هدفا في الدقيقة 93 من المباراة.