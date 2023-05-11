كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي يتأهل على حساب تشرين السوري.. تعرف على مجموعة الليوث
استطاع نادي الشباب السعودي أن يفوز بجدارة على نظيره تشرين السوري في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الملك سلمان، وضرب موعدا مع النصر السعودي والزمالك المصري.
الشباب يتأهل على حساب تشرين السوري
سجل فريق الشباب 3 أهداف في شباك تشرين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب فيصل بن فهد.
وبذلك أصبح متفوقا على تشرين بنتيجة 4 أهداف لهدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.
وهذه النتيجة جعلت الشباب السعودي ينضم إلى المجموعة الثالثة في البطولة العربية، والتي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، وسوف ينضم إليها أيضا الفائز من مواجهتي المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي.
🔚 نهاية المباراة #الشباب 3 🆚 تشرين السوري 1
⚽️⚽️ أحمد عبده
⚽️ كارلوس جونيور#يلا_شباب #الشباب_تشرين pic.twitter.com/qweTPtibJo
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 11, 2023
وسجل أهداف الشباب في شباك تشرين كل من: أحمد عبده في الدقيقة 16 والدقيقة 75، وسجل كارلوس جونيور هدفا في الدقيقة 36، وسجل نادي تشرين هدفا في الدقيقة 93 من المباراة.