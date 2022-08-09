كأس العالم 2022: أبرزهم المانيا واليابان، منتخبات تشتهر بألوان لا تمثلها في المونديال

جذبت بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم القادم أنظار الجمهور قبل انطلاق المنافسات بألوان قمصانها الرائعة والمثيرة للإعجاب، لاحظ الكثيرين أن بعض المنتخبات العالمية ترتدي ألواناً لا توجد في علم البلد الذي تمثله مثل منتخبات إيطاليا واليابان وهولندا، تختلف أسباب ذلك الأمر في الواقع من منتخب الى آخر وهنا نستعرض معكم أسباب تفضيل بعض المنتخبات ارتداء قمصان بألوان لا تمثل بلدانها الأصلية.

تشتهر بعض المنتخبات العالمية التي تأهلت لنهائيات منافسات كأس العالم 2022 في قطر بألوان قمصانها الفريدة من نوعها ولكن إذا نظرت لألوان أعلام البلدان التي تمثلها تلك المنتخبات فلن تجد تلك الألوان، على سبيل المثال يشتهر منتخب اليابان باللون الأزرق في ظل وجود اللونين الأبيض والأحمر فقط في العلم الرسمي لإمبراطورية اليابان، يشتهر منتخب إيطاليا أيضاً باللونين الأبيض والأزرق مع العلم أن اللون الأزرق لا يتواجد في العلم الإيطالي الذي يحتوي على الألوان الأخضر والأبيض والأحمر.

منتخبات تشتهر بألوان لا تمثل أعلامها:

منتخب هولندا:

يشتهر منتخب هولندا باللون البرتقالي المائل للأصفر والذي يمثل تكريماً للعائلة المالكة لهولندا في عام 1544 والتي كافحت في الحرب ضد الاسبان، يشتهر منتخب هولندا بألوانه البرتقالية والزرقاء.

منتخب المانيا:

يشتهر منتخب المانيا باللون الأبيض والذي لا يوجد حالياً في العلم الألماني، كان اللون الأبيض جزءاً من العلم الألماني في الفترة ما بين 1871 و1918.

منتخب اليابان:

يظهر المنتخب الياباني باللون الأزرق والذي اختاره طلاب جامعة طوكيو ليكون القميص الرسمي للمنتخب الأول، يذكر بأن اللون الأزرق هو لون جامعة طوكيو الأول.

منتخب استراليا:

يظهر منتخب استراليا باللون الأصفر والذي يمثل زهرة “اكاسيا” التي ترمز للكفاح ضد الانجليز في استراليا.