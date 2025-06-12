كأس العالم للأندية 2025: أغلى 5 نجوم يشعلون البطولة العالمية.. هل تتفوق الملايين على المجد؟

مع انطلاق كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية والمصرية إلى البطولة المرتقبة، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، في حدث ضخم تنظمه “فيفا” بوصفه إحدى أكبر البطولات التجارية والرياضية في تاريخ اللعبة.

لكن بعيدًا عن الخطط التنظيمية والأندية المشاركة، يبرز سؤال جوهري على الساحة: من هم النجوم الأغلى في البطولة؟ من هم اللاعبون الذين تمثل قيمهم السوقية أرقامًا تتجاوز ميزانيات أندية كاملة؟

في هذا التقرير نستعرض أغلى 5 لاعبين في كأس العالم للأندية 2025، وفقًا لأحدث تقييمات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، ونحلل أسباب ارتفاع قيمتهم السوقية، مع ربط ذلك بمستواهم الفني وأدائهم المتوقع في البطولة.

1- جود بيلينجهام (ريال مدريد) | القيمة السوقية: 251 مليون يورو

النجم الإنجليزي الشاب، الذي أصبح محور خط وسط ريال مدريد، يدخل البطولة وهو اللاعب الأغلى في العالم حاليًا. بيلينغهام، الذي أتم موسمه الأول مع الميرينجي بتألق استثنائي، قاد الفريق لتحقيق ثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا أهدافًا حاسمة في أكبر المباريات. بفضل ذكائه التكتيكي وقدرته على التحكم في رتم اللعب، يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم المونديال، وربما يقود الريال نحو اللقب العالمي.

2- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) | القيمة السوقية: 221 مليون يورو

الآلة التهديفية النرويجية، هالاند، يدخل البطولة بعد موسم مذهل سجل خلاله أكثر من 30 هدفًا في مختلف البطولات. المهاجم الشاب لا يزال في سن الـ 24، لكن قيمته السوقية تجعل منه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في العالم. يتمتع هالاند بقوة بدنية استثنائية، وسرعة وإنهاء قاتل أمام المرمى، ما يجعله التهديد الأول لأي دفاع في كأس العالم للأندية 2025.

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) | القيمة السوقية: 206 مليون يورو

الجناح البرازيلي السريع والمراوغ دخل مرحلة النضج الكروي، وتحول إلى أحد أهم لاعبي العالم في مركزه. فينيسيوس ساهم بشكل مباشر في تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال، وسجل في النهائي، ما عزز من قيمته السوقية الهائلة. أسلوبه المهاري وسرعته الخارقة يجعلانه من أبرز نجوم البطولة، وعينه على تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

4- كيليان مبابي (ريال مدريد) | القيمة السوقية: 180 مليون يورو

الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد، بعد سنوات قضاها في باريس سان جيرمان، يُعتبر من أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم خلال السنوات الأخيرة. رغم أن انتقاله تم مؤخرًا، إلا أن مبابي مرشح قوي ليكون الواجهة التسويقية الأبرز للبطولة. يمتلك مبابي سرعة رهيبة، ومهارة فردية من طراز خاص، وقدرة على حسم المباريات في لحظات.

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) | القيمة السوقية: 140 مليون يورو

اللاعب الألماني الشاب ذو الأصول النيجيرية والإنجليزية، يعتبر جوهرة خط الوسط الهجومي في بايرن ميونيخ. موسيالا يُعد من أبرز المواهب الشابة في العالم، ويملك قدرة كبيرة على التحكم في اللعب وصناعة الفرص والتسجيل. رغم أن بايرن لا يُصنف بين أبرز المرشحين للبطولة، إلا أن وجود موسيالا يعطي الفريق البافاري قوة هجومية إضافية، ويجعل من لاعبهم الشاب أحد نجوم البطولة المرتقبة.

تحليلات وتوقعات

تشهد البطولة الحالية هيمنة واضحة لنجوم ريال مدريد، الذين يحتلون 3 مراكز في قائمة أغلى 5 لاعبين، ما يعكس مدى القوة المالية والفنية للنادي الملكي، خاصة بعد التعاقد مع مبابي. كما يظهر التفوق الأوروبي جليًا، إذ تنتمي كل الأسماء في القائمة إلى أندية القارة العجوز.

لكن هل القيمة السوقية تضمن التتويج؟ الإجابة ليست دائمًا بنعم، فقد أظهرت بطولات سابقة أن عامل الروح والانضباط والخبرة الجماعية قد يتفوق على الأرقام. ومع وجود أندية مثل الأهلي المصري أو الهلال السعودي أو بالميراس البرازيلي، قد نشهد مفاجآت خارج التوقعات.