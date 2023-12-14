كأس العالم للأندية.. موعد مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم العربية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لهذا الموسم 2023/2024.

وكان اتحاد جدة قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية.

جاياردو وكولر يبحثان عن الفوز

يرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة في تحقيق الفوز على الأهلي ومن ثم الصعود للدور نصف النهائي من المونديال، وذلك ليصبح قريبًا من المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة وأن العميد لديه كوكبة من اللاعبين على مستوى عالي وعالمي.

في المقابل، يرغب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة اتحاد جدة وهي الفوز بالمباراة، خيث يرغب في تكرار سيناريو الهلال خلال النسخة قبل الماضية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الزعيم برباعية نظيفة.

الاتحاد يتألق ويفوز بثلاثية على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية..

محمد السليمان: نتيجة أسعدت الجماهير لكن المستوى انخفض بعد الثلاثة.. وعمار عوض: جاياردو يقود بطريقة ممتازة لكن التوازن مطلوب#كاس_العالم_للانديه_2023#صدى_الملاعب

pic.twitter.com/5WkCtV2VWf — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) December 12, 2023

تنطلق مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في الثامنة من مساء غدًا الجمعة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملك عبد الله ببريدة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأهلي

تُنقل مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخة الحالية.

ويُشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما يخوض اتحاد جدة البطولة كونه فريق البلد المستضيفة للبطولة “المملكة العربية السعودية”، حيث توج بلقب الدوري الموسم الماضي.