كأس العالم لكرة السلة 2019.. جدول مواعيد قبل النهائي “مباراة فرنسا والأرجنتين، ومقابلة إسبانيا وأستراليا”

ننشر جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019 المونديال المقام هذه الأيام بالصين ويقترب من نهايته، حيث نقدم لكم موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نصف نهائي مونديال السلة، وموعد مباراة إسبانيا وأستراليا، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباريات دور الأربعة المرتقبة، تقام مباريات قبل النهائي تلك يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، الفائز من هذا الدور يتأهل للمباراة النهائية على اللقب الغالي.







موعد مباراة فرنسا والأرجنتين قبل نهائي مونديال السلة 2019

منتخب فرنسا تأهل لقبل نهائي كأس العالم 2019 لكرة السلة بعد التغلب على حامل اللقب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 89-79 في مفاجأة كبيرة جدا، منتخب الأرجنتين تأهل لنصف النهائي بعدما حقق مفاجأة بالفوز على ثاني العالم في النسخة الماضية منتخب صربيا بنتيجة 97-87، المباراة المرتقبة سوف تكون منقولة على قنوات bein sports، موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في مونديال السلة تقام الجمعة 13 سبتمبر في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت فرنسا.







موعد مباراة إسبانيا وأستراليا نصف نهائي مونديال السلة 2019

تقام المباراة في صالة ووكيسونغ المغطاة بالعاصمة الصينية بكين، منتخب إسبانيا تأهل لقبل النهائي بعد الفوز على بولندا بنتيجة 90-78، بينما أستراليا تأهلت لقبل النهائي بالفوز على التشيك 82-70، موعد مباراة إسبانيا وأستراليا يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 في الأوقات التالية:

الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات.

الساعة 10 صباحا بتوقيت إسبانيا.